Prezenty w Orange dla całej rodziny

Z oferty Orange wybraliśmy dziś najciekawsze pomysły na takie prezenty, które sprawdzą się dla całej rodziny – od najmłodszych po seniorów. Niezależnie od zainteresowań, każdy powinien tu znaleźć propozycje, które z pewnością przypadną do gustu każdemu członkowi rodziny.

Prezenty dla niej i dla niego

Zacznijmy od dość ogólnej kategorii, w której można umieścić zarówno młode pary, jak i bliskich znajomych, z którymi wymieniamy się w tym czasie prezentami.

MSI Vector 16 HX A14VHG-635PL to doskonały wybór dla graczy oraz profesjonalistów zajmujących się obróbką wideo, grafiką i projektowaniem 3D. Dzięki potężnym podzespołom sprawdzi się także w pracy z wymagającymi programami inżynierskimi i obliczeniowymi.

Świadczą o tym podzespoły, którymi może pochwalić się ten sprzęt. Wspomnę tylko o procesorze Intel Core i9-14900HX - to flagowy, wielordzeniowy procesor 14. generacji, zaprojektowany do zadań wymagających wysokiej wydajności. Do tego NVIDIA GeForce RTX 4080 - zaawansowana karta graficzna z serii RTX 4000, oferująca doskonałą wydajność w grach i aplikacjach graficznych oraz 16-calowy ekran, z rozdzielczością QHD+ (2560 x 1600), o częstotliwości odświeżania 240 Hz - zapewnia płynny obraz i wyraźne detale.

Ponadto mamy tu dużą pamięć operacyjną RAM: 32 GB DDR5, wspierającą wielozadaniowość oraz szybki nośnik danych 1 TB SSD NVMe, z dużą przestrzenią magazynową.

Graczy z pewnością ucieszy tu System Cooler Boost 5 – zaawansowany system chłodzenia z wieloma wentylatorami i ciepłowodami, zapewniający stabilność nawet pod dużym obciążeniem czy podświetlana klawiatura RGB z funkcją SteelSeries Engine, z możliwością personalizacji podświetlenia wszystkich klawiszy.

Nieco tańszymi propozycjami dla graczy i profesjonalistów, przy mniej wymagających zastosowaniach, może być też MSI Katana 17 B13VGK, HP Omen 17 i HP Omen 16 czy Asus TUF F15 i i HP Victus 15.

Co dla niej? Dobrym wyborem do codziennych zastosowań - oczywiście, jeśli nie jest również zapalonym graczem, będzie laptop Asus Vivobook GO E1504 OLED.

To wszechstronne urządzenie, które łączy w sobie nowoczesny design z zaawansowanymi technologiami - idealne do codziennego użytku, pracy oraz rozrywki.

Jego waga wynosi zaledwie 1,63 kg, co czyni go łatwym do przenoszenia, a zawias umożliwiający otwarcie laptopa na płasko (180°) ułatwia współpracę i dzielenie się treściami z innymi. Dzięki technologii ASUS SonicMaster i przetwarzaniu dźwięku DTS, laptop oferuje wysokiej jakości dźwięk stereo, co sprawia, że jest idealny do oglądania filmów oraz słuchania muzyki.

W przypadku, gdy nasza osoba do obdarowania prezentem na święta, jest aktywna fizycznie - uprawia sport czy uczęszcza na siłownie, z pewnością ucieszy się z inteligentnego smartwatcha. Tu również mamy kilka pozycji, zaczynając od propozycji dla pań, czyli Samsunga Galaxy Watch7 40 mm eSIM, który to będzie idealnym wyborem dla osób poszukujących zaawansowanego smartwatcha do monitorowania zdrowia i aktywności fizycznej.

Galaxy Watch7 obsługuje wiele trybów sportowych, w tym bieganie, jazdę na rowerze i treningi siłowe. Automatycznie rozpoznaje aktywność i umożliwia ustawienie spersonalizowanych stref tętna. Nie zabrakło tu też funkcji zdrowotnych, jak inteligentna analiza snu oraz monitorowanie cyklu menstruacyjnego.

Dostępna jest też wersja z większą tarczą - Samsung Galaxy Watch7 44mm eSIM.

Dla panów z kolei, dobrym pomysłem na prezent w tej kategorii będzie Samsung Galaxy Watch Ultra eSIM. Idealnie sprawdzi się u osób, które preferują aktywności outdoorowe i w trudnych warunkach. Smartwatch jest odporny na wodę i pył zgodnie z normą IP68 oraz MIL-STD-810H, a jego tytanowa koperta oraz szafirowe szkło, zapewniają ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zegarek może wytrzymać ekstremalne warunki, takie jak wysokie temperatury czy głębokość do 10 ATM.

Oczywiście, obie propozycje to również wsparcie dla eSIM, dzięki czemu można w nich korzystać z funkcji dzwonienia i wysyłania wiadomości bez konieczności posiadania telefonu. Mamy tu też obsługę Bluetooth oraz NFC dla płatności zbliżeniowych.

Z innych dostępnych w sklepie Orange smartwatchy dla aktywnych, można wymienić tu jeszcze Huawei Watch Fit 3 czy Huawei Watch Ultimate Expedition oraz Garmin Fenix 7X Pro.

Prezenty dla rodziców

Dobrym pomysłem na prezent dla rodziców, którzy są już raczej zmęczeni większymi urządzeniami w pracy, a w domu chcą odpocząć przy mniejszych ekranach i rozrywce, będą tablety. Mogą one z jednej strony posłużyć do oglądania filmów i seriali, a z drugiej do czytania książek - takie swoiste dwa w jednym.

TCL TAB NXTPAPER 14 to innowacyjny tablet o przekątnej 14,3 cala z technologią NXTPAPER 3.0, która zapewnia komfort czytania porównywalny do papieru. Dzięki trzem trybom wyświetlania (Ink Paper, Color Paper i Standard) można dostosować ekran do różnych potrzeb: od czytania książek po oglądanie multimediów. Wyświetlacz 2.4K oferuje wysoką jasność oraz filtr światła niebieskiego, co redukuje zmęczenie oczu nawet przy długim użytkowaniu.

Jeśli któryś z rodziców, potrzebuje takiego urządzenia nie tylko do rozrywki, ale też i prowadzenia w domu wideorozmów, doskonałą propozycją w tym zakresie będzie tablet Xiaomi Pad 6S Pro, który łączy w sobie wydajność, elegancki design oraz zaawansowane funkcje multimedialne.

Znajdziemy tu zestaw narzędzi konferencyjnych, a przedni aparat (32 MP) wyposażony został w funkcję FocusFrame, która automatycznie śledzi główną osobę w kadrze.

Z innych propozycji z kategorii tabletów, warto tu jeszcze wymienić Samsung Galaxy TAB S9 FE, Galaxy S10+ 5G czy Galaxy TAB S10 ULTRA 5G.

Prezenty dla dzieci

Co dla naszych pociech? Te, czy nam się to podoba czy nie, niezmiennie lubią się czasem odciąć od otoczenia ze słuchawkami w uszach. Z pewnością ucieszy je więc prezent w postaci doskonałych słuchawek, dostępnych w ofercie Orange.

Jeśli nasze dziecko, korzysta ze smartfona z Androidem, dobrym tu wyborem będą słuchawki Samsung Galaxy Buds3. Słuchawki te zapewniają pewne dopasowanie do ucha, dzięki temu są wygodne w noszeniu przez dłuższy czas, a funkcje takie jak aktywna redukcja szumów, inteligentny korektor dźwięku czy tłumacz na żywo, oferują wyjątkowe doświadczenia audio zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i podczas podróży.

Innymi propozycjami dla fanów ekosystemu Google, będą też inne modele słuchawek Samsunga, jak Galaxy Buds3 Pro czy tańszy odpowiednik w postaci Buds FE. Świetny stosunek jakości do ceny, mają też słuchawki innych producentów - Motorola Moto Buds czy Huawei FreeBuds 3 Pro.

Dla posiadaczy smartfonów iPhone, najlepszą propozycją na prezent w ofercie Orange, będą oczywiście słuchawki AirPods (2. generacji) z etui ładującym.

To również bezprzewodowe słuchawki douszne, które łączą w sobie wygodę użytkowania z wysoką jakością dźwięku. Z przydatnych funkcji można tu wymienić automatyczne włączanie i wyłączanie - wykrywanie wkładania i wyciągania słuchawek z uszu, sterowanie dotykowe przy odtwarzaniu muzyki i prowadzeniu rozmów czy dwa mikrofony i czujniki optyczne i akcelerometry, które poprawiają jakość rozmów i redukują hałas otoczenia.

Prezenty dla dziadków

Dziadkowie natomiast, najbardziej powinni ucieszyć się z narzędzia do kontaktu telefonicznego i wideo ze swoimi dziećmi i wnukami, za pomocą komunikatorów, z których to oni na co dzień korzystają. Taką możliwość zapewniłbym im niedrogi, aczkolwiek w pełni spełniający tę rolę Xiaomi Redmi 13C 5G 4/128 GB.

Wyposażony jest on w 6,74-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 720x1600 pikseli i częstotliwości odświeżania 90 Hz, co zapewnia dobrą jakość obrazu i płynność działania. Mamy tu aparat główny aparat główny 50 MP i przednią kamerę 5 MP, która sprawdzi się w właśnie w wideorozmowach.

Oczywiście, nie wszystkie osoby starsze będą skłonne - czy to z racji wieku, czy stanu zdrowia to korzystania ze smartfona, wówczas można się zastanowić nad sprezentowaniem im zwykłego telefonu, na przykład Maxcom Comfort MM724.

Dzięki długiemu czasowi pracy na baterii, dużym i wyraźnym przyciskom na klawiaturze, czytelnemu wyświetlaczowi, intuicyjnemu menu oraz dodatkowym funkcjom bezpieczeństwa, telefon ten sprawdzi się z pewnością w rękach seniorów.

Mamy tu funkcję głośnomówiącą, umożliwiającą prowadzenie rozmów bez użycia rąk, co zwiększa komfort użytkowania. Do tego przycisk SOS, pozwalający na szybkie wezwanie pomocy - w przypadku braku odpowiedzi na połączenie, telefon automatycznie wysyła SMS alarmowy do zaprogramowanych kontaktów. Nie zabrakło też wsparcia dla osób korzystających z aparatów słuchowych, dzięki obsłudze HAC (Hearing Aid Compatibility).

–

Oczywiście, to tylko niektóre wybrane przez nas z oferty sklepu Orange propozycje na prezent świątecznych. Dużo więcej pozycji - tych mniej lub bardziej oczywistych, znajdziecie na dedykowanej stronie - Prezentownik Orange.

Artykuł powstał we współpracy z operatorem sieci Orange.