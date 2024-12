Garmin fenix 8 51 mm AMOLED Sapphire - elegancja i szafirowa wytrzymałość na twoim nadgarstku

Zegarek Garmin fenix 8 to idealne narzędzie dla sportowców trenujących w różnych dyscyplinach. Posiada funkcje takie jak trening siłowy, bieganie, narciarstwo, jazda na rowerze oraz unikalne dla zegarków Garmin funkcje wspierające, jak np. ClimbPro czy PacePro. Całowitą nowością i zarazem wyróżniającą się cechą jest nowa opcja rekreacyjnego nurkowania nawet do 40 metrów! Co więcej, dzięki specjalnej funkcji Garmin Coach, użytkownik będzie miał stały dostęp do wirtualnego trenera, który przygotuje wstępne lub adaptacyjne plany treningowe. Jest to przydatne narzędzie dla wszystkich sportowców, którzy chcą przekraczać kolejne bariery i szykują się do różnego rodzaju zawodów np. do maratonu.