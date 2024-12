Garmin fēnix® 8 43 mm AMOLED - zegarek premium dla najbardziej wymagających

O wytrzymałość zegarka Garmin fenix 8 43 mm AMOLED nie musisz się martwić. Połączenie szczelnych przycisków, metalowej osłony czujnika, odpornej na zarysowania soczewki oraz tytanowego bezelu sprawia, że jest to urządzenie na każde warunki. Urządzeniu nie straszne będą piesze wycieczki, rowerowe przejazdy, wspinaczki górskie, czy nawet nurkowanie aż do 40 metrów! Całości dopełnia wbudowany głośnik i mikrofon, które mogą posłużyć do wysyłania wiadomości bez konieczności ciągłego sięgania po smartfon.