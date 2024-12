Garmin fenix 8 51 mm Solar - smartwatch z energią słoneczną dla kochających podróże

Garmin fenix 8 51 mm Solar Sapphire wyróżnia się na tle innych urządzeń swoją nowoczesną soczewką solarną. Umożliwia ona ładownie zegarka energią słoneczną. Funkcja POWER SAPPHIRE dodatkowo wydłuża możliwy czas użytkowania smartwatcha. Dzięki temu z zegarka można korzystać nawet do 48 dni w trybie zegarka i do 118 dni w trybie ekspedycji bez konieczności ładowania go standardową metodą. Dodatkowo urządzenie zostało zaopatrzone w głośnik i mikrofon, co czyni z zegarka Garmin fenix 8 niesamowicie kompletne urządzenie, które przyda się w każdej sytuacji.