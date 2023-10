Domowy internet mobilny bez żadnych limitów - danych i prędkości

Kilka dni temu w ofercie na domowy internet mobilny, zadebiutował w Orange pakiet łączony Love Mini z dostępem do 5G bez limitu transferu danych i prędkości. Tym samym mamy już trzech operatorów z pełnym no limit w domowym internecie mobilnym.

Internet stacjonarny i mobilny w gospodarstwach domowych

Według corocznego raportu UKE - Rynek telekomunikacyjny w Polsce, na koniec minionego roku przeszło 60% gospodarstw domowych korzystało z dostępu do internetu stacjonarnego, pozostałe więc chcą lub muszą posiłkować się internetem mobilnym.



Nieco wyższy wskaźnik nasycenia internetem stacjonarnym, płynie z raportu GUS sprzed tygodnia - Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2023 roku, ale wskazuje jednocześnie, że sytuacja ta nie zmieniła się w tym roku - w przypadku dostępu do internetu stacjonarnego jest na takim samym poziomie, wzrosło za to zainteresowanie internetem mobilnym.



Na zainteresowanie to wpłynęła z pewnością coraz szersza dostępność braku wszelkich limitów w ofertach naszych operatorów na domowy internet mobilny. Postanowiłem dziś pokazać Wam je wszystkie w jednym wpisie, w połączeniu z ofertą komórkową do smartfona, która również jest niezbędna dla większości klientów naszych telkomów.

Domowy internet mobilny bez limitu danych i prędkości w T-Mobile

Wyjątkowo zaczniemy niealfabetycznie, a od pioniera braku limitów w internecie mobilnym, czyli T-Mobile.

Wziąłem tu pod uwagę taryfę głosową za 55 zł miesięcznie z wystarczającym w smartfonie transferem danych oraz uprawniającym w ofercie łączonym do zniżki 20 zł miesięcznie na internet mobilny. W tej konfiguracji mamy dwie opcje na domowy internet mobilny bez limitu danych i prędkości z abonamentem komórkowym oraz routerem WiFi, - bez anteny zewnętrznej oraz z anteną zewnętrzną.



Bez anteny zewnętrznej, koszt takiego zestawu wyniesie nas 145 zł miesięcznie, 9 zł to opłata jednorazowa za sam router.



Z kolei z anteną zewnętrzną zapłacimy 165 zł miesięcznie, a sprzęt do internetu mobilnego,- router i antenę dostaniemy na wypożyczenie na czas trwania umowy.

Domowy internet mobilny bez limitu danych i prędkości w Play

Internet mobilny w Play bez limitu danych i prędkości to dwie opcje,- obie w zestawie z routerem i anteną zewnętrzną.



Różnica jest w technologii, za 165 zł miesięcznie dostajemy abonament komórkowy z limitem 30 GB oraz internet mobilny bez limitów, ale bez dostępu do sieci 5G Play, a za 185 zł miesięcznie z dostępem do 5G.

Domowy internet mobilny bez limitu danych i prędkości w Orange

Debiutująca na rynku oferta na domowy internet mobilny bez limitu danych i prędkości w Orange kosztuje 120 zł miesięcznie, ale zawiera już w sobie abonament komórkowy, i to z limitem 100 GB transferu danych w miesiącu.



Natomiast w zestawie z routerem WiFi, miesięczny koszt wyniesie nas 169 zł.

Tak więc, jak na razie najtaniej jest w T-Mobile, jeśli chodzi o abonamenty długoterminowe.

Domowy internet mobilny bez limitu danych bez zobowiązań

Na koniec zostawiłem opcję bez zobowiązania na domowy internet mobilny bez limitu danych i prędkości,- bez zobowiązania, ale i bez gwarancji dostępności.



Mowa o subskrypcji Orange Flex, gdzie dostępna jest usługa UNLMTD, a jeśli usługa to w każdej chwili może być zlikwidowana. Niemniej na dziś jest dostępna w najdroższej subskrypcji za 80 zł miesięcznie, zawierającej nielimitowany pakiet głosowy oraz nielimitowany internet mobilny na karcie SIM do smartona oraz do routera WiFi. Sam sprzęt trzeba sobie dokupić za gotówkę lub na raty w sklepie stacjonarnym bądź internetowym.

