Prime Video nowości marzec 2024. Lista premier – nowe filmy i seriale

W marcu 2024 roku platforma Prime Video zaprasza nas do zapoznania się z poniższą listą nowości filmowych i serialowych. Jednym z najbardziej nieoczekiwanych hitów możę być film "Ricky Stanicky", którego premiera zaplanowana jest na 7 marca. Produkcja ta, reżyserowana przez Petera Farrelly'ego, opowiada historię trzech bliskich przyjaciół, których dziecinny żart przeradza się w spiralę kłamstw i nieporozumień.

Główni bohaterowie, Dean, JT i Wes, postanawiają wymyślić postać Rickiego Stanicky'ego, by uniknąć konsekwencji swoich nieodpowiedzialnych zachowań. Jednak gdy sytuacja wymyka się spod kontroli, zatrudniają aktora, aby odgrywał rolę Rickiego, co prowadzi do komicznych i nieprzewidywalnych wydarzeń. Obsada filmu, w której znajdują się m.in. Zac Efron, Andrew Santino, Jermaine Fowler oraz John Cena, wygląda na papierze naprawdę dobrze. Jak będzie w praktyce?

Zaplanowaną na połowę marca premierą jest drugi sezon animowaego serialu "Niezwyciężony", którego debiut odbędzie się dokładnie 14 marca. Serial ten, oparty na popularnym komiksie autorstwa Roberta Kirkmana, Cory'ego Walkera i Ryana Ottleya, skupia się na losach Marka Graysona, który stara się odnaleźć swoje miejsce w świecie jako młody superbohater. Po szokującej zdradzie jego ojca, Mark musi zmierzyć się z nowymi zagrożeniami oraz z własnymi lękami.

Wśród kolejnych premier znajduje się film "Road House", który zadebiutuje 21 marca. Produkcja ta, reżyserowana przez Douga Limana, to historia byłego zawodnika UFC, który zostaje ochroniarzem w knajpie na Florydzie, gdzie musi stawić czoła groźnym przestępcom. Dynamiczna akcja i nieprzewidywalne zwroty akcji mogą sprawić, że film ten będzie doskonałym wyborem dla miłośników kina sensacyjnego, a występ świetnego Jake'a Gyllenhaala zachęci chyba każdego. Dla fanów akcji dobrą propozycją może być film "Gorąca linia", który zadebiutuje 1 marca. Opowiada on historię popularnego prezentera radiowego, który staje w obliczu groźby porwania swojej rodziny, co prowadzi do mrożącej krew w żyłach rozgrywki. Główną rolę zagrał tutaj Mel Gibson, w obsadzie znaleźli się także William Moseley, Alia Seror-O'Neill, a całość reżyserował Romuald Boulanger.

"Mężczyzna imieniem Otto", którego premiera zaplanowana jest na 24 marca, to poruszająca historia o życiu, stracie i odnalezieniu sensu. Główny bohater, Otto Anderson (Tom Hanks), który po stracie żony staje się zgorzkniały i pozbawiony nadziei, znajduje nową perspektywę dzięki spotkaniu z energiczną Marisol. Ich przyjaźń stanowi serce filmu, pokazując, że nawet w najtrudniejszych chwilach życia można znaleźć nowe światło.

"Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży", którego premiera odbędzie się 1 marca, to kolejna odsłona kultowej serii, która przenosi widzów do świata pełnego napięcia i walki o przetrwanie. Historia młodego Coriolanusa Snowa, który stara się zdobyć sławę w Kapitolu poprzez udział w Głodowych Igrzyskach, obiecuje emocjonujące chwile i niezwykłe zakończenie. To prequel doskonale znanej trylogii "Igrzysk śmierci" z Jennifer Lawrence.

"Ósemka ze sternikiem", ostatnia z zapowiedzianych przez platformę premiera zaplanowana jest na 29 marca. To historia oparta na faktach, która ukazuje siłę determinacji i współpracy. Drużyna wioślarska z Uniwersytetu Waszyngtońskiego, walcząc o sukces podczas igrzysk olimpijskich w Berlinie w 1936 roku, stanowi inspirujący przykład wspólnego działania i odwagi. Film wyreżyserował George Clooney, a w obsadzie znaleźli się Joel Edgerton, Callum Turner i Peter Guinness.