W Polsce też da się zrobić wciągający serial. Im to się udało

Każdego roku powstają setki, jeśli nie tysiące nowych seriali, ale czasami nie trzeba daleko szukać, by obejrzeć coś dobrego. Przygotowaliśmy zestawienie najlepszych polskich seriali, które zdecydowanie warto znać.

Alternatywy 4

Na warszawskim osiedlu pojawił się nowy blok, a wraz z nim mieszkańcy z różnych warstw społecznych. Serial opowiada o ich przygodach, ukazując satyryczny obraz lat PRL-u. Wszyscy bohaterowie muszą stawić czoła licznych niespodziankom, których obfituje ich nowe otoczenie. W tle historii przeplatają się losy kilku rodzin, a centralną postacią jest przebiegły gospodarz, Stanisław Anioł, w którego rolę wcielił się Roman Wilhelmi.

Do obejrzenia na TVP VOD.

Ranczo

Wilkowyje, odległa i uśpiona wioska, otwiera się dla młodej Amerykanki o imieniu Lucy Wilska. Jej podróż miała być krótka, tylko na dzień lub dwa, by uregulować sprawy spadkowe. Jednak w tym zapomnianym zakątku kraju czas jakby zwalnia, a życie nabiera nowego tempa. Lucy zaskoczona odkrywa, że ta odległa osada może być właśnie tym, czego szukała - spokojem, bliskością z naturą i prostotą życia wiejskiego. Ale Wilkowyje to także miejsce, gdzie z każdym krokiem odkrywa kolejne tajemnice i niuanse, a niektóre z nich nie są tak przyjemne, jak mogłaby sobie wyobrażać. Pomimo różnic i trudności, Lucy zaczyna czuć się jakby znalazła swoje miejsce na ziemi.

Do obejrzenia na TVP VOD.

Pitbull

Reżyser Patryk Vega, znany z kilku filmowych sukcesów, przenosi widzów prosto do serca współczesnej Warszawy. Akcja serialu skupia się na zagadkach kryminalnych, którymi fascynuje się od lat. Pomysł na tę historię zrodził się po kinowej odsłonie, dzięki czemu na ekranie telewizyjnym rozwija się fabuła, w której wpleciono w życie służbowe osobiste sprawy warszawskich policjantów z wydziału zabójstw. To opowieść o światku pełnym tajemnic, gdzie codzienność splata się z niebezpieczeństwem.

Do obejrzenia na TVP VOD.

Wataha

Noc, która miała być zwykłą, stała się tragicznym punktem zwrotnym dla oficerów Placówki Straży Granicznej w Ustrzykach Górnych. W wyniku wybuchu w budynku dawnej strażnicy, niemal cała załoga zostaje tragicznie zamordowana. Tylko jeden z funkcjonariuszy cudem przeżywa, stając przed zadaniem odbudowy życia i służby. Ten dramatyczny incydent stawia przed nim i jego kolegami nowe, niebezpieczne wyzwania, w środowisku Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Codzienna praca na granicy staje się jeszcze bardziej intensywna, kiedy rzeczywistość surowych górskich terenów miesza się z dramatycznymi wydarzeniami, które mają miejsce na służbie.

Do obejrzenia na HBO Max.

1670

W małej wsi Adamczycha, Jan jest cenionym właścicielem i głową szlacheckiej rodziny. Jego marzeniem jest wpisanie się na trwałe w historię Polski jako człowiek, który przyczynił się do jej potęgi i świetności. Mimo że jest tylko właścicielem mniejszej części wsi, ambicje i determinacja Jana są ogromne. Dzięki ciągłym sukcesom i osiągnięciom, zdaje się, że jego marzenie może wkrótce stać się rzeczywistością.

Do obejrzenia na Netflix.

Ślepnąc od świateł

Warszawski diler kokainy, Kuba, stoi przed przełomem w swoim życiu. Perfekcjonista z kontrolą nad wszystkim, jego perfekcyjnie poukładane życie zaczyna się rozpadać. Wyjazd do Argentyny staje się jego ucieczką, ale najpierw musi załatwić kilka spraw. Gdy wychodzi z więzienia Dario, ich losy zderzają się, prowadząc do konfrontacji Kuby z własnymi demonami.

Do obejrzenia na HBO Max.

Odwróceni

Serial sensacyjny zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Gangster "Blacha" i policjant Sikora muszą współpracować, aby rozpracować mafię. Miłość do rodziny i poświęcenia łączą ich losy. Serial ukazuje drugie oblicze stróżów prawa i gangsterów, ich walkę między służbowymi obowiązkami a życiem rodzinny. Czy Sikorze uda się przekonać Blachę do współpracy, czy sam zostanie uwikłany w mafię?

Do obejrzenia na Player. Wkrótce na Max.

Klangor

W niewyjaśnionych okolicznościach córka psychologa więziennego znika, pozostawiając swoją rodzinę w rozpaczy i chaosie. Jej ojciec, zmagając się z niepokojącym brakiem wiadomości i wstrząsającym poczuciem bezradności, decyduje się na desperackie poszukiwania na własną rękę. W miarę jak próbuje odkryć prawdę o zaginięciu swojej córki, jego życie staje się coraz bardziej skomplikowane. W tym czasie kryzys w relacjach rodzinnych staje się coraz bardziej palącym problemem, zacierając więzi i zwiększając dystans między członkami rodziny. Walka o odnalezienie zaginionej staje się nie tylko walką z nieznanym, ale także z własnymi demonami i ograniczeniami emocjonalnymi.

Do obejrzenia na CANAL+ online.

Czterej pancerni i pies

Załoga czołgu "Rudy" i ich wierny pies Szarik stają w obliczu wojennych wyzwań, przemierzając szlak bojowy odległej od okupowanej Polski aż do samego Berlina. Codzienne życie żołnierzy to dla nich ciągłe niebezpieczeństwo, ale także momenty humoru, które umacniają ich więzi i przyjaźń. Przeplatając walkę, przyjaźń i codzienność wojenną, bohaterowie zmierzają do celu, niezłomnie prowadząc swój czołg przez ziemię wciąż targaną wojną.

Do obejrzenia na TVP VOD.

Wielka woda

https://www.youtube.com/watch?v=lG9YFC0Lj0A&pp=ygUUd2llbGthIHdvZGEgendpYXN0dW4%3D

Do miasteczka zbliża się niebezpieczna fala powodziowa, stwarzając zagrożenie dla życia wszystkich okolicznych mieszkańców. Agnieszka Żulewska i Tomasz Schuchardt, wcielają się w naukowczynię i lokalnego działacza, którzy stają przed niezwykle trudnym zadaniem uratowania ludzi i ograniczenia strat materialnych. Gdy sytuacja staje się coraz bardziej krytyczna, bohaterowie muszą podejmować szybkie i mądrze przemyślane decyzje, aby przeciwdziałać skutkom katastrofy. W emocjonującym serialu reżyserowanym przez Jana Holoubka i Bartłomieja Ignaciuka, widzowie są świadkami dramatycznej walki z żywiołem.

Do obejrzenia na Netflix.

Rojst

Gdy wały miasta pękają, nieokiełznany żywioł zalewa jego część oraz pobliski las na Grontach. Woda nie tylko powoduje zniszczenia, ale również odsłania tajemnicze znaleziska - ludzkie szczątki i ciało nastoletniego chłopca. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że chłopiec stał się przypadkową ofiarą powodzi. Jednak, w miarę jak śledztwo się rozwija, okazuje się, że te dwa pozornie oddzielne zdarzenia są ze sobą powiązane. Powoli odkrywane tajemnice rzucają nowe światło na mroczne zakamarki miasta, ujawniając ukryte przeszłości i związki między mieszkańcami.

Do obejrzenia na Netflix.

Czterdziestolatek

Losy warszawskiej rodziny inżyniera Stefana Karwowskiego idealnie wkomponowały się w propagandę sukcesu lat 70. Ich życie to nie tylko budowa ważnych infrastrukturalnych projektów, jak Trasa Łazienkowska czy dworzec Centralny, ale także walka z kryzysem wieku średniego. Romans na boku, próby rzucenia palenia, duma z dorobku zawodowego, czy nawet próby utrzymania kondycji fizycznej - wszystko to ukazuje, jak bohaterowie próbują znaleźć równowagę między sukcesami zawodowymi a prywatnymi wyzwaniami. Przeplatając wątki społeczne, emocjonalne i zawodowe, serial rzuca światło na różnorodne aspekty życia rodziny Karwowskich w kontekście epoki, która układała się wokół wspomnianej propagandy.

Do obejrzenia na TVP VOD.

Czas honoru

Serial opowiada o fascynujących ludziach, którzy pełni wiary, zapału i energii, poświęcili się dla ojczyzny w najtrudniejszych czasach. Wiosną 1941 roku grupa polskich żołnierzy przeszkolonych w Anglii zostaje zrzucona na teren okupowanej Polski, aby prowadzić akcje dywersyjne. Ich historie wojenne i powojenne, kiedy stali się "żołnierzami wyklętymi", ukazują ich dumne i godne zachowanie nawet w obliczu największych trudności.

Do obejrzenia na TVP VOD.