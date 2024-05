Wielki hit w kinach od piątku. Najważniejsze premiery tygodnia

Furiosa: Saga Mad Max

W filmie wracamy do dystopijnego świata stworzonego przez George'a Millera ponad trzy dekady temu w serii Mad Max. Tym razem Miller, laureat Oscara, prezentuje kolejną odsłonę cyklu, będącą niezależną przygodą ukazującą początki nieustraszonej Furiosy, bohaterki znanej z nagrodzonego wieloma Oscarami filmu "Mad Max: Na drodze gniewu". W roli głównej występuje Anya Taylor-Joy, a partneruje jej Chris Hemsworth. Furiosa musi przetrwać liczne próby i zgromadzić środki potrzebne do powrotu do domu, podczas gdy dwaj tyrani rozpoczynają brutalną walkę o władzę.

W kinach od 24 maja

Strażniczka smoków

W starożytnych Chinach smoki żyły w zgodzie z ludźmi, aż do czasu, gdy ludzka chciwość zniszczyła ten sojusz. Po latach, sierota Ping opiekuje się ostatnimi smokami i pomaga swojej opiekunce w pałacu, starając się jednocześnie utrzymać w ryzach niesforną myszkę Hua Hua. Kiedy dowiaduje się o swoim przeznaczeniu, wyrusza w podróż, by uratować smocze jajo i odnaleźć magiczną wodę, gdzie rodzą się nowe smoki. Podczas tej wyprawy odkrywa swoją moc i swoje prawdziwe powołanie jako Strażniczka Smoków.

W kinach od 24 maja

Diuna: Część druga

W drugiej części Paul Atryda zmuszony jest do dokonania wyboru między miłością swojego życia a losem całego wszechświata. Sojusz z Chani i Fremenami umożliwia mu rozpoczęcie wojennej kampanii przeciwko spiskowcom odpowiedzialnym za upadek jego rodziny. Żądny zemsty i Paul dąży do powstrzymania tragicznej przyszłości, którą tylko on jest w stanie przewidzieć. Jego imponująca podróż pełna jest niebezpieczeństw i kluczowych decyzji, które mogą odmienić losy wszystkich.

Na HBO Max od 21 maja

Biała odwaga

Osadzona w czasie II wojny światowej, opowieść o dwóch góralskich rodach to historia pełna dramatów i emocji. W tle burzliwej miłości i braterskiego sporu śledzimy losy rodzin z Podhala, gdzie indywidualne poświęcenia i wzruszenia przeplatają się z zdradą, która hańbi kolejne pokolenia. Twórcy przedstawiają historię, gdzie na szali stawiane są miłość do kobiety, więzy krwi oraz lojalność wobec tradycji, społeczności i ojczystej ziemi.

Na Prime Video od 24 maja

Atlas

Atlas Shepherd (Lopez) jest wyjątkowo uzdolnioną analityczką danych, która nie ufa sztucznej inteligencji. Zostaje zaangażowana w misję schwytania zbuntowanego robota, z którym łączy ją skomplikowana przeszłość. Gdy jednak wszystko idzie nie tak, Atlas musi pokonać swoje uprzedzenia i zaufać AI, aby uratować przyszłość ludzkości.

Na Netflix od 24 maja

Algorytm miłości

Kilkunastu uczestników postanawia spróbować swoich sił w programie ALGORYTM MIŁOŚCI. Choć początkowo show miało być nagrywane w słonecznej Hiszpanii, skandal z poprzedniego sezonu i cięcia budżetowe zmusiły organizatorów do przeniesienia planu do willi pod Warszawą. Widzowie mogą spodziewać się dramatycznych zwrotów akcji, w tym śmierci, ślubów, seksualnej abstynencji oraz wzmożonej aktywności uczestników.

Na CANAL+ online od 22 maja

Park Jurajski: Teoria chaosu

Sześć lat po wydarzeniach w "Obozie kredowym", szóstka głównych bohaterów zmaga się z adaptacją do świata pełnego dinozaurów i ludzi, którzy chcą ich skrzywdzić. Połączona na nowo po tragedii grupa musi uciekać i wyrusza w globalną przygodę, aby rozwikłać spisek zagrażający zarówno dinozaurom, jak i ludzkości. W trakcie tej podróży odkrywają prawdę o tym, co stało się z jednym z nich.

Na Netflix od 24 maja