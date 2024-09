Ten film szokuje i zachwyca widzów. Kiedy premiera i gdzie obejrzeć?

Substancja

Fabuła koncentruje się na Elisabeth Sparkle, starzejącej się gwieździe telewizyjnego show, która doświadcza przerażających konsekwencji zażycia nielegalnego leku. Ten specyfik ma na celu przekształcenie jej w młodszą, lepszą wersję samej siebie. Elisabeth, grana przez Demi Moore, była kiedyś ikoną Hollywood, ale teraz prowadzi kursy aerobiku w porannym paśmie telewizyjnym. W poszukiwaniu utraconej młodości sięga po tajemniczą substancję, która pozwala jej sklonować ciało i podzielić świadomość. W ten sposób powstaje jej alter ego, Sue, w którą wciela się Margaret Qualley. Sue, korzystając z drugiej młodości, zaczyna ignorować surowe zasady, co prowadzi do dramatycznych konsekwencji.

W kinach od 20 września

Transformers: Początek

Film przenosi nas do początków konfliktu między Autobotami a Decepticonami. Fabuła skupia się na młodych latach Optimusa Prime’a i Megatrona, którzy początkowo byli braćmi na polu bitwy, zanim stali się zaciekłymi wrogami. Historia ukazuje, jak ich relacja ewoluowała od współpracy do nieprzejednanej wrogości, co stanowi fundament dla późniejszych wydarzeń w uniwersum Transformers. Film reżyserował Josh Cooley - zdobywca Oscara za "Toy Story 4".

W kinach od 20 września

Pingwin

Spin-off filmu "Batman" z 2022 roku. Akcja serialu rozgrywa się tydzień po wydarzeniach z filmu, kiedy to po śmierci Carmine’a Falcone’a rozpoczyna się brutalna walka o władzę w przestępczym półświatku Gotham. Głównym bohaterem jest Oswald Cobblepot, znany jako Pingwin, który stara się wykorzystać chaos, by przejąć kontrolę nad miastem. W tej roli ponownie zobaczymy Colina Farrella. Serial przedstawia również postać Sofii Falcone, córki Carmine’a, która wraca do Gotham, by walczyć o dziedzictwo swojego ojca. W tę rolę wciela się Cristin Milioti. W serialu pojawia się także Salvatore Maroni, jeden z najpotężniejszych bossów w Gotham, grany przez Clancy’ego Browna. Maroni, po latach spędzonych za kratkami, również ma swoje plany dotyczące miasta.

Na Max od 20 września

Tulsa King 2. sezon

Nowy sezon kontynuuje historię Dwighta "Generała" Manfrediego, granego przez Sylvestra Stallone’a, który po 25 latach spędzonych w więzieniu próbuje zbudować swoje przestępcze imperium w Tulsie. Po sukcesach z pierwszego sezonu, Dwight i jego ekipa stają przed nowymi wyzwaniami, gdyż nie są jedynymi, którzy chcą przejąć władzę w mieście. W miarę jak ich imperium rośnie, muszą stawić czoła zarówno starym, jak i nowym wrogom, co prowadzi do licznych konfliktów i dramatycznych zwrotów akcji. W obsadzie drugiego sezonu, oprócz Stallone’a, znaleźli się także Andrea Savage jako Stacy Beale, Martin Starr jako Bodhi i Max Casella jako Armand Truisi.

Na SkyShowtime od 18 września

To zawsze Agatha

Nowa produkcja Marvela rozwija postać Agathy Harkness, znanej z serialu "WandaVision". Fabuła koncentruje się na Agacie, która po uwolnieniu spod zaklęcia Wandy Maximoff, odkrywa, że straciła swoje moce. Wkrótce spotyka tajemniczego nastolatka, który prosi ją o pomoc w podróży legendarnym Szlakiem Wiedźm. Ta niebezpieczna droga, pełna prób i wyzwań, ma moc spełniania najskrytszych życzeń. Agatha, zaintrygowana prośbą chłopaka, postanawia mu pomóc, a w trakcie podróży zbiera krąg czarownic, które dołączają do ich wyprawy. W rolę Agathy Harkness ponownie wciela się Kathryn Hahn, a w serialu występują również Emma Caulfield Ford jako Sarah Proctor, Aubrey Plaza, Ali Ahn i Sasheer Zamata.

Na Disney+ od 19 września