W 2020 roku zadebiutował pierwszy sezon Emily w Paryżu, produkcji Netflix, opowiadającej o perypetiach amerykańskiej managerki w europejskich realiach. Serial być może nie cieszy się wybitnymi ocenami krytyków, ale ma całkiem spore grono fanek, dzięki czemu Emily otrzymała już 4 sezony. Produkcja od teraz będzie miała też symboliczne znaczenie dla polskich widzów, bo ekipa filmowa zdecydowała się uhonorować finał sezonu wycieczką do Krakowa.

Aktorzy Emily w Paryżu zakochani w Krakowie

Dlaczego do Krakowa? Cóż, w serialu często przewijają się różne europejskie miasta – egzotyczne dla amerykańskich widzów – a w jednym z ostatnich odcinków pojawiła się stolica Małopolski. Główna bohaterka stwierdziła, że wybiera się do Krakowa, by ukryć przed kolegami z pracy wyjazd do Rzymu – to zaś wywołało falę entuzjazmu u polskich widzów, a następnie zainspirowało serialową ekipę do odwiedzenia naszego kraju.

Aktorzy William Abadie, Samuel Arnold i Bruno Gouery pojawili się w Krakowie w ramach promocji nowego sezonu. Spotkali się tam z fanami i zwiedzili Muzeum Narodowe w Sukiennicach, gdzie odbyła się uroczysta kolacja. Znaleźli też czas na pojawienie się w porannym programie Halo tu Polsat, gdzie opowiedzieli o kulisach odwiedzin.

Kraków jest fantastyczny. Jestem tutaj jedynie od kilkunastu godzin, ale wstałem rano i poszedłem na krótki, improwizowany spacer. I zachwyciło mnie piękno tego miasta. To prawdziwy klejnot. To ciekawe połączenie uroku, architektury, piękna. Ja chcę tu wracać – William Abadie, serialowy Antoine Lambert

Kraków zamknął tym samym międzynarodowy tour aktorów serialu Emily w Paryżu – wcześniej gwiazd odwiedziły Los Angeles, Rzym i tytułowy Paryż.