"Teoria Wielkiego Podrywu" była wielkim hitem i stacja CBS podjęła rękawicę próbując swoich sił w przedłużeniu tego uniwersum. Udało im się to koncertowo: "Młody Sheldon" był równie wielkim hitem. Po kilku sezonach jednak serial zniknął z anteny - żegnając się z klasą i pomysłem. Nie oznacza to jednak, że nie zobaczymy już żadnych innych produkcji w tamtejszym uniwersum: wręcz przeciwnie. Nadchodzi kolejny spin-off, który tym razem nie będzie koncentrował się na życiu nikogo z głównej ekipy "Teorii Wielkiego Podrywu". Ani w przeszłości, ani przyszłości, ani nawet teraźniejszości -- jakkolwiek miałaby ona być rozumianą.

Zamiast tego otrzymamy spin-off o bracie (młodego) Sheldona i jego rodzinie. "Georgie & Mandy's First Marriage" trafi na antenę stacji CBS już w przyszłym miesiącu. A teraz nareszcie poznaliśmy więcej szczegółów związanych z produkcją.

"Georgie & Mandy's First Marriage" nowe materiały z serialu na kilka tygodni przed premierą. Kto powróci w nowej serii?

"Georgie & Mandy's First Marriage" to bez wątpienia jeden z najbardziej wypatrywanych sitcomów tej jesieni. Ale choć o spin-offie wiemy już od kilku dobrych miesięcy - twórcy dość oszczędnie podchodzą do informowania na temat tego, kogo ze starej ekipy zobaczymy w serialu. Prawdopodobnie można będzie liczyć na okazjonalne powroty i odwiedziny, ale w głównych rolach poza Emily Osment (Mandy) i Montaną Jordanem (Georgiem), mamy zobaczyć znanych z "Młodego Sheldona" Rachel Bay Jones (Audrey) i Willa Sasso (Jima) -- czyli rodziców młodej mamy. Ponadto mówi się, że nie zabraknie także Annie Potts, czyli ukochanej babci. Jednak nie będzie jej prawdopodobnie tak wiele jak dotychczas.

W końcu po swoim pierwszym ślubie, Georgie i Mandy mają przeprowadzić się do rodziców tej drugiej. stąd to właśnie Audrey i Jim trafią do głównych ról. To także tam młody tata ma zacząć pracę w rodzinnym warsztacie.

"Georgie & Mandy's First Marriage": o czym będzie pierwszy sezon serialu?

Twórcy serialu "Georgie & Mandy's First Marriage" ma przede wszystkim koncentrować się na nowożeńcach. Widzowie będą mogli obserwować jak młoda para się dociera i stawia czoła problemom życia codziennego. Ponadto widzowie będą mogli także przyglądać się temu, jak Georgie -- przedstawiany dotychczas jako lekkoduch -- radzić sobie będzie ze stratą rodzica. Wszystko to, prawdopodobnie, z odpowiednią dla serii dawką humoru i słodyczy. Bo właśnie ta równowaga którą udało się zachować w dotychczasowych opowieściach była dla wielu na wagę złota.

"Georgie & Mandy's First Marriage": kiedy premiera nowego serialu z uniwersum "Teorii Wielkiego Podrywu"?

Wielka premiera serialu "Georgie & Mandy's First Marriage" już za kilka tygodni. Produkcja zadebiutuje w amerykańskiej stacji CBS już 17 października. Niestety: nie wiadomo jeszcze, kiedy serial trafi do nas. Możemy jedynie przyglądać się z większą uwagą Max - bo to właśnie tam dostępny jest "Młody Sheldon" -- i to na tej platformie (a także jej poprzedniczce, HBO Max) regularnie dodawane były nowe odcinki.

