To tu możesz oglądać polskie filmy legalnie i za darmo – Ninateka już na Android TV

Bez subskrypcji, bez rejestracji i bez reklam – platforma VOD od Filmoteki Narodowej działa już sprawnie na smart telewizorach. To ponad 4000 plików audio i wideo.

Ceny subskrypcji platform VOD wciąż rosną, a to zmusza użytkowników do selekcji, bo jednoczesne opłacanie czołowych aplikacji streamingowych staje się coraz mocniej odczuwalnym wydatkiem. Niektórzy kompletnie odpuszczają, inni szukają alternatyw w postaci mniej popularnych serwisów, oferujących dostęp do filmów i serial na życzenie. Tym właśnie niewymagającym poszukiwaczom polecam zapoznać się z biblioteką platformy Ninateka, która jest od teraz dostępna na Android TV.

Ponad 4000 plików audio i wideo za darmo – bez rejestracji

Czym jest Ninateka? To zupełnie darmowy serwis VOD Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego. Ta niepozorna platforma nie oferuje co prawda najnowszych hitów filmowych, ale może pochwalić się całkiem pokaźną bazą polskich klasyków, koncertów, materiałów dokumentalnych, audiobooków, spektakli, wykładów, animacji i słuchowisk – wszystko to bez reklam, bez abonamentów i bez ograniczeń.

To ponad 4000 plików audio i wideo, które stanowią zapis polskiej kultury i historii sztuki filmowej. Dostęp do nich nie wymaga logowania. Wszystkie materiały na stronie są bezpłatne i całkowicie wolne od reklam. To właśnie tutaj można obejrzeć zbiory FINA po procesie digitalizacji oraz rekonstrukcji cyfrowej.

Ninateka to oczywiście nie nowość. Cyfrowa biblioteka ma już ponad dekadę na karku i przez ostatnie lata kilkukrotnie zmieniała się pod względem wizualnym i funkcjonalnym, ale dopiero teraz trafiła na urządzenia zgodne z Android TV.

Ninateka na Android TV – aplikację przygotowali twórcy Playera

Przetarg na dostarczenie Filmotece Narodowej aplikacji wygrała firma Redge Technologies, dostawca rozwiązań dla serwisów streamingowych. Apka na telewizory smart jest kontynuacją projektu zakładającego promocję polskiej kultury, a zarazem próbą dotarcia do nowych użytkowników.

Jeszcze do niedawna treści Ninateki można było oglądać tylko z poziomu wersji przeglądarkowej, ale z końcem lipca aplikacja stała się kompatybilna z telewizorami Samsunga (system operacyjny Tizen), LG (WebOS) oraz urządzeniami z Android TV. Początkowo platforma przeżywała problemy wieku dziecięcego, a w przypadku niektórych użytkowników w ogóle się nie instalowała, ale po ostatniej aktualizacji funkcjonuje już stabilnie – dziś twórcy chwalą się, że działa nawet na urządzeniach z niższej półki cenowej. Redge Technologies ma jednak niemałe doświadczenie w tym segmencie, bo to firma obsługująca między innymi TVP VOD, WP Pilot czy Playera od Warner Bros. Discovery.

Bez konieczności zakładania konta można obejrzeć tam takie klasyki jak Cud nad Wisłą (Ryszarda Bolesławskiego) z 1921 roku, czy Prawo i pięść w reżyserii Edwarda Skórzewskiego i Jerzego Hoffmana – najważniejszy western w historii polskiego kina. Nie zabrakło też uwielbianych przez Polaków hitów, jak Seksmisja, Potop, Znachor czy Rozmowy kontrolowane. Filmy są dostępne w jakości HD, a sama aplikacja od strony technicznej bardzo przypomina Player. To więc dobra alternatywa dla starszych widzów, którzy nie czują potrzeby nadążania za trendami Netfliksa czy Apple TV+.

Stock image from Depositphotos