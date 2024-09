Wyobrażając sobie najbardziej kasowe hity kina mamy w głowie aktorskie produkcje w gwiazdorskiej obsadzie, choć nierzadko to właśnie animacje skierowane do całej rodziny wzbijają się na wyżyny popularności. Ten rok zdecydowanie należy do W głowie się nie mieści 2, czyli kontynuacji tytułu Pixara z 2015 roku. Film bije rekord za rekordem, ale czy słusznie? Już niebawem będziecie się mogli o tym przekonać w domowym zaciszu.

W głowie się nie mieści 2 na Disney+ jeszcze w tym miesiącu

W głowie się nie mieści 2 już wygrało w plebiscycie najlepszej animacji roku i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Produkcja z łatwością przebiła próg miliarda dolarów zarobku – w Polsce w ciągu pierwszy 6 tygodni obejrzały ją ponad 2 miliony widzów. Pixar stworzył bowiem film nie tylko zabawny i piękny wizualnie, ale też poruszający i rozczulający, bo produkcja opowiada o zmaganiu się z trudnymi emocjami w okresie dojrzewania z perspektywy dziecka i rodzica– dzięki temu na filmie świetnie bawią się zarówno młodsi, jak i starsi widzowie.

Źródło: Pixar, Disney

Teraz kinowe wrażenia przeniosą się do telewizora, bo W głowie się nie mieści 2 zadebiutuje na Disney+ już 25 września. To się świetnie składa, bo wczoraj pojawiła się informacja o specjalnej promocji, dzięki której nowi i powracający użytkownicy mogą aktywować dostęp do Disney+ na trzy miesiące, a więc okres obejmujący już nowy cennik, za 9,99 zł miesięcznie – możecie skorzystać z niej do 27 września.

Źródło obrazka wyróżniającego: Disney