Tego nikt się nie spodziewał! Hitowy serial Apple TV z drugim sezonem!

Apple TV+ to jedno z najbardziej niezwykłych VOD. Gigant z Cupertino od początku miał zupełnie nowy pomysł na to, jak ugryźć temat. I zamiast zalewać platformę dziesiątkami tytułów na licencji, po prostu krok po kroku realizuje swoje projekty, zapełniając bazę produkcjami które w dużej mierze cieszą się naprawdę dobrą opinią zarówno widzów, jak i krytyków.

Hitem ostatnich tygodni bez wątpienia pozostaje "Uznany za niewinnego". Oparty na powieści Scotta Turowa serial jest ogromnym hitem na całym świecie, jednocześnie wskakując na listę najchętniej oglądanych seriali ostatnich tygodni. Nie jest to pierwsza adaptacja książki, ale bez wątpienia jest równie udana co wydany w 1990 roku film z Harrisonem Fordem w roli głównej. Produkcja cieszy się na tyle dużą popularnością, że Apple zdecydowało się zamówić drugi sezon serialu.

Apple zamawia drugi sezon "Uznanego za niewinnego"!

Ogłoszenie to okazało się ogromnym zaskoczeniem dla... tak naprawdę wszystkich. W końcu Apple zapowiedziało swój serial jako zamkniętą, 8-odcinkową, opowieść, której materiał źródłowy jest wielu doskonale znany. Teraz jednak zapowiedziało nową serię z krótkim komentarzem: nowy sezon, nowa sprawa.

I tak naprawdę to wszystko co na ten temat wiemy. Można jedynie gdybać czy pozostaną w nim znane i lubiane postaci, czy może po prostu cała historia zostanie wrzucona do tego samego uniwersum? Nie wiadomo. Apple jest niezwykle oszczędne w swoich zapowiedziach, ale nie zmienia to faktu, że ilość reakcji pod wpisem mówi sama za siebie. Publiczność czeka na więcej - ale póki co też wypatruje wielkiego finału trzymającego w napięciu serialu. Ten trafi do katalogu Apple TV+ już za kilkanaście dni!