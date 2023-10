Premiery tygodnia - nowe filmy i seriale. Co obejrzeć na VOD?

Morderczynie

Serial powstał na bazie bestsellerowej książki non-fiction autorstwa Katarzyny Bondy zatytułowaną "Polskie morderczynie". Przedstawia historię rodziny, która na pierwszy rzut oka wydaje się być zwykła, ale po wielu latach przemocy wewnątrz domu dochodzi do tragicznego wydarzenia. W głównych rolach w serialu występują Maja Pankiewicz, Izabela Kuna oraz Eliza Rycembel, Tomasz Schuchardt i Mateusz Kmiecik. Reżyserią wszystkich odcinków zajął się Kristoffer Rus, a scenariusz serialu napisali Wiktor Piątkowski (główny scenarzysta) wraz z Joanną Kozłowską i Katarzyną Kaczmarek.

Premiera 25 października na Viaplay.

American Horror Story 12. sezon

Kolejny sezon kultowej antologii grozy, "American Horror Story", przenosi nas z mrocznego Nowego Jorku lat 80. w świat pająków. Jest to pierwszy sezon oparty na powieści, która opowiada historię Anny Alcott. Anna, po wielu nieudanych próbach zajścia w ciążę, postanawia sięgnąć po zabieg in vitro. Jednak z biegiem czasu zaczyna podejrzewać, że ktoś lub coś może starać się jej uniemożliwić spełnienie tego marzenia, a w pogoni za prawdą wplątuje się w intrygującą i niepokojącą grę.

Premiera na Disney+ 25 października.

Absolutni debiutanci

To opowieść o długotrwałej przyjaźni dwójki przyjaciół, Leny i Niko, którzy łączy wspólna pasja do kina. Ich życie zmienia się latem, kiedy poznają Igora nad polskim morzem, gdzie rodziny spędzają wakacje. "Absolutni debiutanci" to historia o sile przyjaźni, młodzieńczych miłościach i pragnieniu bliskości, splatająca się z historiami rodziców. W rolach głównych debiutują Martyna Byczkowska, Bartłomiej Deklewa i Jan Sałasiński, a rodziców zagrają Katarzyna Warnke, Piotr Witkowski, Anna Krotoska oraz Andrzej Konopka. Autorkami serialu są Kamila Tarabura i Nina Lewandowska.

Premiera na Netflix 25 października.

Nieszczęsne zaklęcia

W nowym serialu animowanym "Nieszczęsne zaklęcia" dostępnym na Apple TV+, przedstawiona jest historia Vanderhouvenów, pozornie zwyczajnej rodziny. Jednak istnieje jeden niezwykły wyjątek: Alex, kochający mąż i ojciec, został zamieniony w kamień z powodu klątwy. Aby go uratować, jego żona i dzieci wyruszają w mrożące krew w żyłach wyprawy, aby odzyskać starożytne artefakty, które zostały skradzione przez ich przodka.

Premiera na Apple TV+ 27 października.

30 srebrników

W serialu "30 srebrników" widzowie zostają zabrani w podróż do świata, w którym dobro i zło toczą nieustającą walkę. Tym razem Ojciec Vergara staje w obliczu nowego groźnego przeciwnika. Uwięziony w otchłani piekła, musi nawiązać nieoczekiwane sojusze z dawnymi wrogami, aby wspólnie pokonać tę nową i niebezpieczną siłę.

Premiera na HBO Max 23 października.

Życie na planecie Ziemia

Zapowiadana jako epicka opowieść o przetrwaniu i podbijaniu naszej planety nowa seria dokumentalna zmierza na Netflix. Chociaż na Ziemi istnieje obecnie około 20 milionów różnych gatunków, to to, co obecnie możemy zaobserwować, stanowi jedynie niewielką część całej historii życia na Ziemi. Aż 99% form życia, które kiedyś zamieszkiwały naszą planetę zginęło w odległej przeszłości. Opowieść o ich wzroście i upadku może być naprawdę fascynująca. Serial "Życie na planecie Ziemia", stworzony we współpracy ze znanym studiem Industrial Light & Magic, ukazuje tę niezwykłą historię życia na Ziemi, wykorzystując najnowsze technologie, które pozwalają na przywrócenie do życia dawno wymarłych stworzeń.

Premiera na Netflix 25 października.