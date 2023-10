Netflix podnosi ceny! Najdroższe VOD staje się jeszcze droższe!

Rewolucja która przetoczyła się przez Netflix w ostatnim roku robi ogromne wrażenie. Wielu zakładało że rozprawienie się ze współdzieleniem kont będzie dla platformy początkiem końca. Tymczasem wyniki kwartalne już po wdrożeniu zmian... przerosły wszelkie oczekiwania obserwatorów. Platformie przybyło subskrybentów (co naturalne, bo przecież dziesiątki tysięcy użytkowników musiały "uciekać" ze współdzielonych kont), a także odnotowała lepsze wyniki finansowe. Ale na tym jeszcze nie koniec zmian. To żadna tajemnica, że drożeje infrastruktura, drożeją licencje, a firmy po prostu chcą zarabiać. Dlatego gigant zmienia cennik. Na szczęście — póki co, wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Francji. Ale chyba nikt nie ma złudzeń, że to nie jest dopiero początek.

Wielkie podwyżki za abonament Netflix stają się faktem

Netflix się nie patyczkuje i z dnia na dzień podnosi ceny — i to znacząco. Podstawowy plan w Stanach Zjednoczonych zdrożeje z 9,99 dolarów, na 11,99 dolarów miesięcznie. Plan Premium zaś — z 19,99 dolarów, na 22,99 dolarów. Jedynymi opcjami w których obyło się bez podwyżek jest opcja z reklamami (ta kosztuje 6,99 dolarów) oraz plan Standardowy (wyceniony tam na 15,49 dolarów).

Podwyżki te są dość... solidne, rzekłbym. I biorąc pod uwagę fakt analogicznych 20% i 15% podwyżek — u nas zrobiłoby się... kosmicznie drogo. Wówczas bowiem za podstawowy plan nie płacilibyśmy 29 zł, a 35. Plan Premium zaś podskoczyłby z 60 złotych miesięcznie, na 69. Czy (i kiedy) możemy się spodziewać takich podwyżek w polskim Netfliksie — tego jeszcze nie wiadomo. Ale skoro dwa europejskie kraje zostały już objęte zmianami, to prawdopodobnie tylko kwestią czasu jest to, nim dotrze ona do wszystkich.