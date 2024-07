Deadpool & Wolverine

Reżyserowany przez Shawna Levy’ego, film ten łączy dwie ikoniczne postacie: Deadpoola, granego przez Ryana Reynoldsa, oraz Wolverine’a, w którego ponownie wciela się Hugh Jackman. Akcja filmu rozgrywa się sześć lat po wydarzeniach z “Deadpool 2”. Wade Wilson, znany jako Deadpool, prowadzi spokojne życie, odkąd porzucił swoją karierę najemnika. Jednak jego spokój zostaje zakłócony przez Time Variance Authority (TVA) – biurokratyczną organizację, która istnieje poza czasem i przestrzenią, monitorującą linię czasu. TVA rekrutuje Deadpoola do nowej misji, która wymaga współpracy z Wolverine’em. Misja ta ma potencjał zmienić historię Marvel Cinematic Universe.

W kinach od 26 lipca

Bandyci czasu

Serial opowiada historię jedenastoletniego Kevina, który jest zafascynowany historią. Jego życie zmienia się diametralnie, gdy odkrywa magiczny portal w swojej szafie. Portal ten prowadzi go do grupy złodziei podróżujących w czasie, którzy zabierają go na niesamowitą podróż przez różne epoki historyczne. Kevin, wraz z nowymi towarzyszami, przeżywa przezabawne i ryzykowne przygody, które wystawiają na próbę jego wiedzę i odwagę. Serial jest adaptacją kultowego filmu fantasy z 1981 roku, wyreżyserowanego przez Terry’ego Gilliama - nowa wersj jest wyreżyserowana przez Taikę Waititiego.

Na AppleTV+ od 24 lipca

Dekameron

Akcja serialu rozgrywa się w 1348 roku, kiedy to czarna śmierć pustoszy Florencję. Grupa szlachciców i ich służących postanawia schronić się w luksusowej willi na wsi, aby przeczekać epidemię. W miarę jak dni mijają, bohaterowie starają się umilić sobie czas, organizując różne rozrywki, w tym opowiadanie historii, które są pełne humoru, intryg i romansów. Jednak ich spokojne schronienie szybko zamienia się w miejsce pełne napięć i konfliktów, gdyż różnice klasowe i osobiste ambicje zaczynają wychodzić na jaw.

Na Netflix od 25 lipca

Kite Man: Hell Yeah

Serial jest spin-offem popularnej serii “Harley Quinn” i skupia się na postaci Kite Mana, jednego z mniej znanych, ale raczej zabwanych złoczyńców z uniwersum DC. Serial opowiada o przygodach Kite Mana, który wraz ze swoją partnerką, Golden Glider, postanawia kupić i prowadzić Noonan’s – najbardziej obskurny bar w Gotham. Ich marzenie o prowadzeniu baru nie jest jednak łatwe do zrealizowania, zwłaszcza gdy Lex Luthor grozi zamknięciem ich ukochanego miejsca. Aby uratować Noonan’s, Kite Man i Golden Glider muszą wymyślić sprytny plan, który pozwoli im utrzymać bar i jednocześnie stawić czoła różnym przeciwnościom losu.

Na Max od 25 lipca

Kleo 2. sezon

Drugi sezon kontynuuje historię byłej agentki NRD Kleo Straub i rozpoczyna się bezpośrednio po wydarzeniach z pierwszego sezonu. Kleo, po odzyskaniu wolności i zemście na tych, którzy ją zdradzili, staje przed nowym wyzwaniem. Tym razem jej celem jest odzyskanie tajemniczej czerwonej walizki, która zawiera kluczowe informacje mogące zmienić losy Europy po upadku Muru Berlińskiego. Walizka staje się obiektem pożądania nie tylko Kleo, ale także KGB i CIA, co prowadzi do serii niebezpiecznych konfrontacji.

Na Netflix od 25 lipca

Will Trent 2. sezon

Serial, oparty na bestsellerowej serii książek autorstwa Karin Slaughter, opowiadahistorię agenta specjalnego Willa Trenta z Biura Śledczego Georgii (GBI). Nowy sezon rozpoczyna się od nowej, skomplikowanej sprawy, która rzuca wyzwanie zarówno umiejętnościom detektywistycznym Willa, jak i jego osobistym przekonaniom. Will, który dorastał w trudnym systemie opieki zastępczej w Atlancie, wykorzystuje swoje unikalne doświadczenia, aby rozwiązywać najbardziej zagadkowe sprawy. Tym razem musi zmierzyć się z serią brutalnych morderstw, które wydają się być powiązane z jego przeszłością. W miarę jak śledztwo się rozwija, Will odkrywa mroczne tajemnice, które mogą zagrozić nie tylko jego karierze, ale i życiu.

Na Disney+ od 24 lipca

