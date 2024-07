Netflix – Najlepsze seriale oparte na faktach

Seriale fabularne oparte na faktach to unikalna kategoria, która często łączy w sobie unikalne scenariusze i autentyczność, której nie da się podważyć. Widzowie mają okazję przenieść się w czasie, aby z bliska obserwować życie znanych postaci, heroiczne wyczyny, skomplikowane intrygi polityczne lub niezwykłe wydarzenia, które miały realny wpływ na historię.

W tym zestawieniu znalazły się produkcje dostępne na Netflixie, które zdobyły serca widzów i krytyków na całym świecie. Koniecznie dajcie znać, czy Waszym zdaniem zabrakło tu czegoś ważnego!

The Crown (2016)

"The Crown" opowiada historię panowania królowej Elżbiety II, od jej wstąpienia na tron w 1952 roku aż do współczesności. Serial bazuje na autentycznych wydarzeniach i postaciach, w tym na politycznych i osobistych wyzwaniach, z jakimi musiała się zmierzyć monarchini oraz jej rodzina. Scenariusz serialu został oparty na licznych biografiach i źródłach historycznych, co pozwoliło wiernie oddać atmosferę poszczególnych dekad brytyjskiej historii.

Narcos (2015)

"Narcos" to serial, który przedstawia historię powstania i upadku kartelu narkotykowego Medellín oraz jego lidera, Pablo Escobara. Serial oparty jest na prawdziwych wydarzeniach i pokazuje, jak Escobar zbudował imperium narkotykowe, które przyniosło mu miliardy dolarów. Produkcja bazuje na książkach, dokumentach i zeznaniach świadków, oferując widzom fascynujący, choć mroczny, wgląd w świat przestępczości.

Jak nas widzą (2019)

"When They See Us" to czteroodcinkowy miniserial oparty na prawdziwej historii pięciu czarnych nastolatków z Harlemu, niesłusznie oskarżonych o brutalne gwałty i napaści w Central Parku w 1989 roku. Serial pokazuje niesprawiedliwość systemu sądowniczego i rasizm, który wpłynął na życie młodych ludzi. Produkcja opiera się na dokumentach sądowych, zeznaniach i wywiadach z osobami zaangażowanymi w sprawę.

Niewiarygodne (2019)

“Niewiarygodne” to amerykański miniserial oparty na prawdziwej historii, który opowiada o gwałcie oraz trudnej drodze do sprawiedliwości ofiary. Serial jest adaptacją artykułu “An Unbelievable Story of Rape”. Skupia się na historii Marie, nastolatki, która zostaje oskarżona o fałszywe zgłoszenie gwałtu, oraz dwóch detektywek, które prowadzą śledztwo w sprawie podobnych przestępstw w innym stanie. Produkcja wiernie oddaje dramatyczne wydarzenia oraz walkę o prawdę w obliczu systemowych zaniedbań.

Mindhunter (2017)

"Mindhunter" to serial oparty na książce "Mindhunter: Inside the FBI's Elite Serial Crime Unit" autorstwa Johna E. Douglasa i Marka Olshakera. Opowiada o początkach profilowania kryminalnego w FBI w latach 70. i 80., kiedy to agenci Holden Ford i Bill Tench, w oparciu o wywiady z seryjnymi mordercami, opracowywali nowe techniki śledcze. Serial wiernie oddaje metody pracy FBI oraz psychologię zbrodni.

Unorthodox (2020)

"Unorthodox" to opowieść o Esty Shapiro, młodej kobiecie, która ucieka z ortodoksyjnej społeczności chasydów w Nowym Jorku, aby rozpocząć nowe życie w Berlinie. Serial bazuje na wspomnieniach Deborah Feldman zawartych w książce "Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots". Produkcja wiernie oddaje realia życia w zamkniętej społeczności religijnej i proces poszukiwania własnej tożsamości.

The Spy (2019)

"The Spy" to serial opowiadający historię Eli Cohena, izraelskiego szpiega, który infiltrował najwyższe kręgi syryjskiego rządu w latach 60. XX wieku. Serial oparty jest na prawdziwych wydarzeniach i pokazuje, jak Cohen zdobywał informacje dla izraelskiego wywiadu, co miało ogromny wpływ na sytuację na Bliskim Wschodzie. Produkcja bazuje na książkach i dokumentach wywiadowczych.

Własnymi rękoma: Historia Madam C.J. Walker (2020)

"Własnymi rękoma" to serial opowiadający historię Madam C.J. Walker, pierwszej Afroamerykanki, która stała się milionerką dzięki przedsiębiorczym wysiłkom realizowanym w przemyśle kosmetycznym. Serial bazuje na książce "On Her Own Ground" autorstwa A'Lelii Bundles, prawnuczki Walker. Produkcja pokazuje wyzwania, z jakimi kobieta musiała się zmierzyć, aby osiągnąć sukces w czasach rasizmu i seksizmu.

Wąż (2021)

"The Serpent" to serial oparty na prawdziwej historii Charlesa Sobhraja, seryjnego mordercy znanego jako "Bikini Killer", który w latach 70. XX wieku polował na turystów w Azji Południowo-Wschodniej. Produkcja przedstawia jego zbrodnie oraz międzynarodowe dochodzenie prowadzone przez grupę detektywów i dyplomatów. Produkcja wiernie oddaje realia tamtych lat oraz osobowość Sobhraja.

Angielska gra (2020)

"The English Game" to serial, który przedstawia początki piłki nożnej w Anglii w XIX wieku. Opowiada historię dwóch piłkarzy z różnych klas społecznych, którzy wpływają na rozwój tego sportu i jego popularyzację. Serial bazuje na prawdziwych wydarzeniach i postaciach, które odegrały kluczową rolę w przekształceniu piłki nożnej w grę narodową.

Halston (2021)

"Halston" to serial biograficzny, który opowiada historię legendarnego projektanta mody, Roya Halstona Frowicka. Produkcja przedstawia jego sukces w latach 70. XX wieku, wpływ na kulturę i styl tamtych lat, a także osobiste zmagania z uzależnieniami i trudnościami zawodowymi. Produkcja bazuje na licznych biografiach i dokumentach związanych z życiem Halstona.

Medyceusze: Władcy Florencji (2016)

Serial historyczny, który opowiada historię wpływowej rodziny, która odegrała kluczową rolę w rozwoju renesansowej Florencji. Przedstawia polityczne intrygi, walkę o władzę oraz artystyczne mecenasowanie rodziny Medyceuszy. Produkcja bazuje na licznych źródłach historycznych i biografiach, wiernie oddając atmosferę tamtych czasów.