Premiery tygodnia - wyczekiwane widowisko i nowe Squid Game. Co warto obejrzeć?

Napoleon

Film pełen widowiskowej akcji, który szczegółowo relacjonuje niezwykłą historię wzlotu i upadku ikonicznego cesarza Francji, Napoleona Bonaparte. Joaquin Phoenix, zdobywca Oscara, wciela się w rolę tytułowego bohatera, a reżyserem tego obrazu jest legenda kina Ridley Scott. Produkcja ukazuje nieustępliwą podróż Bonapartego do władzy, rzucając światło na jego związek z Józefiną, jedyną prawdziwą miłością głównego bohatera, która wprowadza element uzależnienia i niestabilności. Film przedstawia wizjonerską taktykę wojskową i polityczną cesarza, przeplatając te elementy z dynamicznymi sekwencjami bitew, tworząc jednocześnie niezapomnianą opowieść o losach jednego z najważniejszych historycznych postaci.

W kinach od 24 listopada

Doktor Who - nowe odcinki na 60. lecie

"Doktor Who" powraca z trzema specjalnymi odcinkami na 60. rocznicę serialu, a główną postacią będzie ponownie David Tennant. Dołączy do niego także jego dawna towarzyszka, Donna Noble, grana przez Catherine Tate. Kobieta, której Doktor kiedyś uratował życie, straciła wówczas pamięć o ich wspólnych przygodach. Teraz jednak wraca, aby ponownie wspólnie ocalić świat. W tej specjalnej serii pojawia się również Neil Patrick Harris, znany z roli w "Jak poznałem waszą matkę".

Od 25 listopada na Disney+

Faraway Downs

Opowieść o angielskiej arystokratce, lady Sarah Ashley, zagranej przez Nicole Kidman. Fabuła skupia się na jej niezwykłej podróży na drugi koniec świata, gdzie stara się poradzić sobie z krnąbrnym mężem i jednocześnie sprzedać imponującą posiadłość – ogromne ranczo do hodowli bydła na australijskim pustkowiu o nazwie "Faraway Downs". Serial przygotowano z rozbudowanego materiału, który Baz Luhrmann zrealizował w trakcie produkcji filmu "Australia" w 2008 roku, który został podzielony na sześć części. Produkcja ukazuje nie tylko trudności związane z zarządzaniem ranczem, ale także skomplikowane relacje między postaciami.

Od 26 listopada na Disney+

Squid Game: Wyzwanie

Uczestnicy tego nietypowego show zmierzą się w konkurencjach, które już zdążyliśmy poznać z ekranów w serialu "Squid Game". Jednakże, w odróżnieniu od pierwowzoru, kluczową różnicą będzie brak dramatycznych konsekwencji. Priorytetem jest, aby wszyscy uczestnicy wyszli z zabawy cało i zdrowo. Znane konkurencje, takie jak "Red Light, Green Light" czy "Tug of War", zostaną włączone do rywalizacji, ale pojawią się także zupełnie nowe, autorskie propozycje, mające wprowadzić nową dynamikę do gry. Nagroda dla zwycięzcy, który przejdzie przez wszystkie wyzwania, to imponująca suma ponad czterech i pół miliona dolarów.

Od 22 listopada na Netflix

Zakładnik

Fredrika Bergmana, doświadczona analityczka policyjna, znajduje się w wirze dramatycznej sprawy porwanego samolotu pasażerskiego. W trakcie śledztwa nawiązuje kontakt z byłym szefem, detektywem Alexem Rechtem, którego syn, Alex, pełni rolę drugiego pilota na porwanej maszynie. Całą operacją kieruje Eden Lundell, wysoko postawiony oficer szwedzkiego kontrwywiadu. W miarę jak śledztwo się rozwija, Bergman musi skonfrontować się z zawiłymi relacjami między postaciami, a szczególnie z obecnością syna Rechta na porwanym samolocie.

Od 20 listopada na CANAL+ Seriale

Dreamland

Nowy serial to dramat nasycony emocjami i ukazujący skomplikowane relacje w rodzinie czterech sióstr. Akcja filmu rozgrywa się w urokliwym nadmorskim miasteczku Margate w Wielkiej Brytanii, a cała historia utrzymana jest w charakterystycznym dla czarnych komedii stylu. Najstarsza z sióstr, Trish (w wykonaniu Agyeman), staje w obliczu trzeciej ciąży, co stawia jej rodzinę w centrum uwagi. Jej dwie siostry, Clare (zagrana przez Gabby Best) i Leila (Aimee-Ffion Edwards), oraz mama (Frances Barber) i babcia (Sheila Reid) mobilizują się, aby pomóc Trish w tym trudnym czasie. Jednak spokój rodziny zostaje niespodziewanie zakłócony, gdy na scenę powraca czwarta siostra, Mel (w roli Allen), stawiając pod znakiem zapytania harmonię i stabilność domu.

Od 21 listopada na SkyShowtime