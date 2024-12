Wicked

Filmowa adaptacja popularnego musicalu, który z kolei oparty jest na powieści Gregory'ego Maguire'a. To prequel do klasycznej historii "Czarnoksiężnika z Krainy Oz", który opowiada historię z perspektywy czarownic - dobrej Glindy i "złej" Elphaby. Film zabiera nas w podróż do Krainy Oz, gdzie poznajemy dwie młode kobiety, które na pierwszy rzut oka wydają się swoimi przeciwieństwami. Glinda to popularna i lubiana blondynka, Elphaba zaś jest wyobcowana z powodu swojego zielonego koloru skóry. Mimo różnic, między dziewczynami rodzi się niezwykła przyjaźń. Razem stawiają czoła niesprawiedliwości i uprzedzeniom, a także odkrywają prawdziwe oblicze Czarnoksiężnika z Krainy Oz.

W kinach od 6 grudnia

Strefa

Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w świecie spustoszonym przez inwazję tajemniczych, wrogich istot. Ludzkość, zdziesiątkowana i zmuszona do życia w odosobnieniu, znajduje schronienie w górskich enklawach, położonych z dala od zagrożenia. W jednej z takich enklaw, w Górach Skalistych w Kolorado, poznajemy Willa Bridgera, ojca, który samotnie wychowuje chorego syna, Huntera. Kiedy stan chłopca się pogarsza, a dostęp do lekarstw jest utrudniony, Will musi podjąć desperacką decyzję. Opuszcza bezpieczną enklawę i wyrusza w niebezpieczną podróż do opuszczonego miasta, gdzie ma nadzieję znaleźć ratunek dla syna.

W kinach od 6 grudnia

Black Doves

Serial szpiegowski, który wciąga widza w świat intryg, tajemnic i niebezpiecznych rozgrywek. Główną bohaterką jest Helen Webb, żona wpływowego polityka, która od dekady prowadzi podwójne życie. W dniu, gdy jej kochanek zostaje zamordowany, a jej własne bezpieczeństwo jest zagrożone, Helen musi zmierzyć się z konsekwencjami swoich czynów i odkryć prawdę o organizacji, dla której pracuje. Helen od lat przekazuje tajemnice polityczne swojego męża tajemniczej grupie znanej jako Black Doves. Jej motywy są niejasne, a jej lojalność jest nieustannie sprawdzana. Kiedy jej świat zaczyna się rozpadać, Helen musi zdecydować, komu może zaufać i jak daleko jest w stanie się posunąć, by ochronić siebie i swoich bliskich.

Na Netflix od 5 grudnia

Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków

Produkcja przygodowa osadzona w rozległym uniwersum "Gwiezdnych Wojen". Akcja rozgrywa się po wydarzeniach z filmu "Powrót Jedi", w czasach Nowej Republiki. Serial skupia się na grupie dzieci, które wiodą pozornie beztroskie życie na spokojnej planecie. Ich świat wywraca się do góry nogami, gdy natrafiają na tajemnicze odkrycie, które wplątuje ich w niebezpieczną przygodę w odległych zakątkach galaktyki. Zmuszone do opuszczenia swojego domu, dzieci wyruszają w podróż starym statkiem kosmicznym. Napotykają na swojej drodze różnorodne postacie, zarówno przyjazne, jak i wrogie, a także odkrywają nieznane planety i zagrożenia czyhające w kosmosie.

Na Disney+ od 3 grudnia

Dzień Szakala

Oparty na motywach słynnej powieści Fredericka Forsytha, serial przedstawia historię tytułowego Szakala, elitarnego zabójcy, którego usługi są dostępne tylko dla najbogatszych i najbardziej wpływych. Szakal jest mistrzem kamuflażu, potrafi wtopić się w tłum i znikać bez śladu, co czyni go praktycznie nieuchwytnym. Kiedy Szakal przyjmuje nowe zlecenie, które może zachwiać równowagą sił na świecie, na jego trop wpada Bianca, nieustępliwa agentka brytyjskiego wywiadu. Bianca jest zdeterminowana, by powstrzymać zabójcę i zapobiec katastrofie. Rozpoczyna się pościg, który prowadzi ich przez całą Europę, od mrocznych ulic Paryża po słoneczne wybrzeża Hiszpanii.

Na SkyShowtime od 6 grudnia

Teacup

Akcja rozgrywa się na farmie w Georgii, gdzie poznajemy grupę sąsiadów, których losy splatają się w obliczu niezwykłego zagrożenia. W centrum uwagi znajduje się rodzina Chenoweth, zmagająca się z trudnościami po śmierci syna. Maggie, grana przez Yvonne Strahovski, próbuje poukładać swoje życie na nowo, jednocześnie opiekując się mężem i córką. Wkrótce jednak ich spokojna egzystencja zostaje zakłócona przez serię niepokojących wydarzeń. Na farmie zaczynają dziać się dziwne rzeczy, a sąsiedzi zostają uwięzieni przez niewidzialną siłę.

Na SkyShowtime od 7 grudnia

Lepko

Serial, który z przymrużeniem oka opowiada o jednym z najbardziej absurdalnych napadów w historii Kanady. Inspiracją dla twórców stała się prawdziwa historia kradzieży narodowych rezerw syropu klonowego w Quebecu, wartych miliony dolarów. Serial zabiera nas do świata kanadyjskich farmerów produkujących syrop klonowy, gdzie poznajemy Ruth, kobietę, której grozi utrata rodzinnego biznesu. W obliczu bankructwa, Ruth wraz z grupą niecodziennych wspólników wpada na szalony pomysł - postanawiają ukraść ogromne ilości syropu klonowego z rządowego magazynu. To zadanie o kazuje się jednak znacznie trudniejsze, niż mogłoby się wydawać.

Na Prime Video od 6 grudnia

Paryż w ogniu

Serial jest częścią serii filmów "W ogniu". Tym razem w samym sercu Paryża, grupa terrorystów przeprowadza atak na ambasadę, biorąc za zakładników francuskiego ministra obrony i innych ważnych urzędników. W obliczu tego zagrożenia, do akcji wkracza Vincent, doświadczony oficer ochrony, który znajduje się w epicentrum wydarzeń. Vincent musi wykorzystać całą swoją wiedzę i umiejętności, by zapewnić bezpieczeństwo zakładnikom i powstrzymać terrorystów. W tej misji pomaga mu Zara, bystra i nieustraszona agentka MI6. Razem muszą zmierzyć się z bezlitosnymi przeciwnikami, rozwikłać ich plan i zapobiec katastrofie, która może pochłonąć wiele ofiar.

Na CANAL+ online od 6 grudnia