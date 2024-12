Reżyserka "Yellowstone" staje w obronie bohatera: "nie można go winić"

Jeden z bohaterów "Yellowstone" nie cieszy się specjalną sympatią widzów. Już wcześniej w jego obronie stawał aktor, który wciela się w postać. Teraz robi to również jedna z reżyserek serialu - i robi to naprawdę celnie.

Jeżeli na bieżąco śledzicie losy bohaterów "Yellowstone", to prawdopodobnie macie swoje sympatie i antypatie. Jednych postaci nie da się nie lubić innych nie szanować, a jeszcze inne niemal od zawsze budzą przede wszystkim negatywne konotacje. Wśród nich na szczycie listy prawdopodobnie u wielu widzów plasuje się Jamie. Wielu postrzega go za czarny charakter i powód wielu problemów, z którymi musi zetknąć się reszta Duttonów. Jednak Christina Alexandra Voros która pełni rolę jednej z reżyserek finałowych odcinków serialu, staje w obronie bohatera. Twierdzi, że wcale nie jest on tak złym, jak wielu chciałoby go przedstawić.

Jamie nie jest tak zły, jak mawiają fani "Yellowstone". Reżyserka staje w obronie bohatera

Christina Alexandra Voros w wywiadzie udzielonym redakcji The Hollywood Reporter powiedziała:

Trzeba pamiętać, że Jamiemu odebrano już wszystko. Nie można go winić za to, że jego własne interesy są zagrożone, ponieważ jedyną rzeczą, jaka mu pozostała, jest przetrwanie. Jego prawdziwy ojciec nie żyje. Był w stanie wojny ze swoim przybranym ojcem [Johnem Duttonem]. Jego rodzina, z wyjątkiem Kaycego, w zasadzie się go wyrzekła. Nie można więc traktować go jako złoczyńcy za to, że dba o jedyną rzecz, która mu pozostała i na jaką ma wpływ. W dziwny sposób to godne pochwały, że wciąż walczy. Ale walczy z rzeczami, o które walczył przez długi czas.

Wes Bentley jako Jamie Dutton

W dalszej części rozmowy reżyserka zwraca uwagę na to, że został on postawiony w pozycji bez wyjścia. Tak naprawdę nie ma więcej ruchów - i wszystko co robi, jest walką o przetrwanie, bez oglądania się za siebie.

Jest to bez wątpienia jedna z tych postaci, która nie budzi specjalnej sympatii - a przynajmniej na pierwszy rzut oka. Dopiero gdy bliżej przyjrzymy się wszystkiemu co dzieje się wokół bohatera to faktycznie można zdać sobie sprawę, że jest on w sytuacji bez wyjścia - i walczy na wszystkie sposoby, jak tylko może. By przetrwać.

Czy mu się to uda - i jaki będzie wynik tej walki - dowiemy się już niebawem. Nowe odcinki "Yellowstone" finałowego sezonu 5B co czwartek możemy znaleźć w katalogu SkyShowtime.