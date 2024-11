Max odkrywa karty. Takich nowości spodziewamy się w grudniu

Listopad powoli już się kończy, więc platformy streamingowe prześcigają się w tym, by poinformować swoich użytkowników o nadchodzących nowościach. Tym razem to Max odkrywa swoje karty i udostępnia listę produkcji, które już w najbliższym miesiącu zostaną wprowadzone do biblioteki usługi. Jest na co czekać, gdyż już 6 grudnia w Max będzie można obejrzeć "Beetlejuice Beetlejuice", czyli sequel kultowego filmu w reżyserii Tima Burtona. Oto, jak przedstawia się reszta miesiąca:

Seriale i Programy:

Przez most (Divided Youth) - 1 grudnia - Kiedy najlepszy przyjaciel Malu zostaje znaleziony martwy, początkująca raperka postanawia odkryć prawdę o jego tajemniczej śmierci.

(Lost Boys & Fairies) - 3 grudnia - historia Gabriela, piosenkarza i artysty z queerowego klubu „Neverland" w Cardiff, jego partnera Andy'ego i ich drogi do adopcji.

Koszmarne Komando (Creature Commandos) - 5 grudnia - to tajny zespół uwięzionych potworów, rekrutowanych do misji uznanych za zbyt niebezpieczne dla ludzi. Kiedy wszystko inne zawiedzie… są twoją ostatnią, najgorszą nadzieją.

Oskarżeni II (Accussed) - 12 grudnia - oparty na nagrodzonej BAFTA antologii kryminalnej BBC, w której każdy odcinek rozpoczyna się na sali sądowej. Historia jest opowiedziana z punktu widzenia oskarżonego, a widzowie odkrywają powoli, jak zwykły człowiek znalazł się w niezwykłej sytuacji.

Bukmacher II (Bookie) - 13 grudnia - doświadczony bukmacher musi zmierzyć się z legalizacją hazardu sportowego i coraz szybszym tempem życia w Los Angeles.

Filmy: