Prime Video na grudzień. Świetne premiery w prezencie od Amazon

Już niebawem zasiądziemy rodzinnie do stołów, a to świetna okazja do nadrobienia klasyków i nowości na platformach VOD. Był już Netflix i Disney+ na grudzień, a teraz przyszła pora na Prime Video. Sprawdźmy, jakie prezenty przygotował dla nas Amazon.

Secret Level (10 grudnia)

Oczy wszystkich graczy powinny być skierowane właśnie na tę premierę. Secret Leven to bowiem świetnie zapowiadająca się antologia od twórców genialnego serialu Miłość, śmierć, roboty.

Źródło: Prime Video

Każdy z odcinków nowej animacji będzie poświęcony innej grze, a pośród wyróżnionych tytułów pojawiły się takie hity jak Dungeons & Dragons, The Outer Worlds, czy Armored Core – co ciekawe pojawi się też epizod na podstawie Concord, czyli gry, która została zamknięta po dwóch tygodniach. W obsadzie Secret Leven pojawią się między innymi Keanu Reeves, Arnold Schwarzenegger czy Kevin Hart.

Lepko – najsłodszy skok w historii (6 grudnia)

Kolejną produkcją oryginalną w ramówce na grudzień jest Lepko – najsłodszy skok w historii. To komediodramat opowiadający o Ruth Landry, farmerce produkującej syrop klonowy.

Źródło: Prime Video

Kobieta wbrew systemowi organizuje zespół mający dokonać kanadyjskiego napadu stulecia. „Bandyci” spróbują wykraść syrop klonowy warty miliony.

Beast Games (19 grudnia)

W drugiej połowie miesiąca czeka nas debiut słynnego MrBeast’a w Prime Video. Youtuber znany z szalonych pomysłów przedstawia rywalizacyjną grę o nazwie Beast Games.

Źródło: Prime Video

W olbrzymim projekcie bierze udział aż 1000 uczestników, którzy zawalczą o nagrodę w wysokości pięciu milionów dolarów – nie będzie jednak łatwo. Uczestnicy będą musieli wykorzystać siłę i spray w serii skomplikowanych zadań.

Amazon Prime – pełna lista grudniowych premier

1 grudnia

Uległość

Był sobie kot

5 grudnia

Święta na opak

Czerwona dziewica

6 grudnia

Mój syn Ezra

Jack wraca do domu na święta

Lepko – najsłodszy skok w historii

10 grudnia

Secret Level

Book Club. Następny rozdział

19 grudnia

Beast Games

27 grudnia