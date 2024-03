Co stracimy, gdy zniknie HBO Max? A co zyskamy?

Zeszłotygodniowa informacja od Warner Bros Discovery wzbudziła ogromne emocje. Firma nareszcie uchyla rąbka tajemnicy na temat daty premiery Max w Polsce, a także ujawniono pierwsze szczegóły na temat nowej oferty. Rebranding Max wydarzy się nieco ponad dwa lata po tym, jak doczekaliśmy się debiutu HBO Max. WBD stawia kolejne kroki ku konsolidacji oferty i uczynieniu jej jeszcze bardziej uniwersalną.

Pozbycie się HBO z nazwy usługi ma być krokiem ku popularyzacji usługi wśród zwykłych użytkowników, którym HBO kojarzy się tylko z produkcjami poważnymi, dramatami i wymagającymi serialami. Prawda jest jednak też taka, że owszem HBO niesie ze sobą pewien bagaż oczekiwań i uogólnień, ale niepodważalną zaletą obecności HBO w nazwie usługi była jakość i respekt wobec dotychczasowych hitów, które przyciągały widzów do platformy.

Max w Polsce - co się zmieni?

Wdrożenie Max w Polsce (szczegóły) jest nieco bardziej skomplikowane niż w innych krajach, ponieważ na polskim podwórku obecny jest także należący do tej samej firmy Player. Jego rozpoznawalność jest gigantyczna, ale firma ewidentnie celuje w minimalizację pozycji platformy na rzecz Max - już teraz oferta HBO Max jest regularnie poszerzana o produkcje (oryginalne) z Playera. To będzie postępować, dlatego przyszłość Playera jest wciąż ogromną niewiadomą, bo jeśli platforma będzie tracić największe atuty, a Max będzie pokazywać oprócz treści na żądanie także telewizję na żywo, to sens istnienia dodatkowej usługi jest minimalny. Tym bardziej, że Max wniesie też nowe pakiety - zamiast jednej stałej opłaty dostaniemy kilka do wyboru, w tym te z lepszą jakością (najdroższy), a także te z gorszą jakością obrazu i dźwięku, ale z reklamami (najtańszy).

Czy Max będzie oferować wszystkie filmy i seriale?

Jeżeli więc celem jest ujednolicenie oferty i zaproponowanie widzom jak najszerszego katalogu z dorobku WBD, to naturalnym wydaje się, że serwis będzie też posiadał w bibliotece inne dobra, za które odpowiadają pozostałe filary koncernu WBD. Mowa tu głównie o studiu Warner Bros., a także takich markach jak Cartoon Network i inne. Niestety, na tę chwilę wcale nie zanosi się na to, byśmy otrzymali jakiekolwiek deklaracje dotyczące nadrabiania pewnych zaległości czy braku rotacji oferty, jeśli chodzi o własne produkcje.

Ile razy zdziwieni widzowie zadawali pytania na temat niedostępnych filmów WB na HBO Max lub byli zaskoczeni nagłym wycofaniem całej serii sztandarowych filmów studia, jak Harry Potter, filmy Nolana czy produkcje z uniwersum DC. Ten ostatni wątek jest też dość rozczarowujący, gdy spojrzymy na filmografię (i ofertę platformy głównie w USA), bo do naszego kraju nie dociera spora część wcześniejszych i aktualnych animacji z superbohaterami DC. Pamiętamy przecież zamieszanie z nieobecnym dłuższy czas "Batman: TAS" czy pomijanym cały czas "Batmanem Przyszłości". A lista niedostępnych u nas klasyków, jak "Laboratorium Dextera", "Jetsonowie", "Johnny Bravo" i inne, w ogóle nie topnieje.

Co nowego pojawi się na Max?

Max na pewno wniesie rozbudowanie oferty także o treści, które dla widzów są ważne i przez nich pożądane. To prawdopodobnie większość polskich programów, dokumenty Discovery, nadchodząca Olimpiada czy inne sportowe transmisje. Max będzie mieć sporo do zaoferowania, ale po tylu latach trudno nie czuć się rozczarowanym, że streaming wciąż nie jest nam w stanie zapewnić dostępu do większości treści. Nawet jeśli są to materiały należące do tej samej firmy, która odpowiada za ekspansję danego serwisu VOD. Któż inny, jak nie właśnie ona, powinna zadbać o drugie życie seriali, filmów i bajek, przy których dorastały kolejne pokolenia?