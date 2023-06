To się nie uda. Netflix prezentuje pierwszy zwiastun aktorskiego "One Piece"

"One Piece" to prawdziwy fenomen. To jedna z najważniejszych marek w świecie mangi i anime. Wydawana nieustannie od ponad dwudziestu lat dorobiła się już 105 tomów mangi, 20 sezonów anime, 15 filmów kinowych i kilkunastu gier na różne platformy. A już w te wakacje fani serii będą mieli możliwość ocenienia aktorskiej wersji serialu, za którą odpowiada Netflix. "One Piece" oficjalnie na platformie zadebiutuje 31 sierpnia, a poniżej znajdziecie pierwszy zwiastun, na którym możecie podziwiać Załogę Słomkowego Kapelusza w całej okazałości.

Casey Crafford/Netflix

W serialu występują Iñaki Godoy, Mackenyu, Emily Rudd, Jacob Romero Gibson oraz Taz Skylar. Towarzyszyć im będą Vincent Regan, Ilia Isorelýs Paulino, Morgan Davies, Aidan Scott, Langley Kirkwood, Jeff Ward, Celeste Loots, Alexander Maniatis, McKinley Belcher III, Craig Fairbrass, Steven Ward i Chioma Umeala. Matt Owens i Steven Maeda są scenarzystami, producentami wykonawczymi i showrunnerami. Eiichiro Oda, Marty Adelstein i Becky Clements są również producentami wykonawczymi. Serial powstał przy współpracy z Shueisha i wyprodukowany został przez Tomorrow Studios i Netflix.

One Piece od Netflix na pierwszym zwiastunie. Tak wygląda nowa adaptacja anime

Będę bardzo zaskoczony, jeśli fanom oryginału spodoba się serialowa adaptacja Netfliksa. Przekonanie do siebie widzów, którzy od lat śledzą losy bohaterów nie będzie takie łatwe. Już raz Netflix był przekonany, że poradzi sobie z przeniesieniem klasyki anime do wersji "live action". "Cowboy Bebop", przez wielu uznawany za kultową produkcję, zadania tego nie zrealizował. Jak szybko pojawił się na platformie, tak szybko został brutalnie zmieszany z ziemią - i to nie tylko przez fanów anime. Coś, co reklamowane było jako "pewnik", nie doczeka się nawet drugiego sezonu... czy tak będzie w przypadku aktorskiego "One Piece"? Przekonamy się niedługo. Premiera serialu zaplanowana jest na 31 sierpnia.