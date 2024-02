"Ciche miejsce" doczeka się nowego filmu. Zobacz zwiastun!

Długo wyczekiwany prequel "Cichego miejsca" nadchodzi. Zobaczcie zwiastun "A Quiet Place: Day One".

Kosztujący zaledwie 17 mln dolarów film "Ciche miejsce" wygenerował ponad 340 mln dolarów przychodu i zapewnił Johnowi Krasinskiemu pozycję w Hollywood. Gwiazda "The Office" wspólnie ze Scottem Beckiem napisała scenariusz, a później samodzielnie wyreżyserowała horror sci-fi o świecie, gdzie Ziemię opanowali obcy reagujący tylko na dźwięk. To spowodowało, że ludzkość prowadzi bezgłośny tryb życia ukrywając się przed najeźdźcami.

Ciche miejsce - o czym opowie nowy film?

Sukces (kasowy) filmu spowodował, że studio błyskawicznie zaczęło domagać się sequela i choć Krasinski wcale nie był od razu przekonany do takiego pomysłu, to ostatecznie napisał i nakręcił część drugą zatytułowaną po prostu "Ciche miejsce 2". Było jednak jasne, że przy obecnie panujących trendach i Krasinski, i Paramount Pictures będą pragnęli rozbudować ten świat i zaoferować widzom kolejne historie. Tak narodził się pomysł na prequel zabierający nas w pierwszy dzień inwazji obcych.

Zwiastun, który pokazano, budzi we mnie mieszane uczucia, ponieważ z jednej strony wygląda na to, że zwiększony budżet został właściwie wykorzystany przez filmowców i dostaniemy produkcję w klimacie "Cichego miejsca", ale nakręconą ze zdecydowanie większym rozmachem. Sam fakt, że wrócimy w czasie do początku inwazji również budzi spore emocje, bo tego wszyscy widzowie byli ciekawi od samego początku.

Tylko właśnie ta niewiedza, niepewność i towarzyszący im niepokój budował atmosferę podczas seansu "Cichego miejsca", a także kontynuacji, w której krok po kroku odkrywaliśmy kolejne informacje o początku inwazji. Scena wprowadzająca do "Cichego miejsca 2" pozwoliła nam zobaczyć najazd obcych na Ziemię z perspektywy rodziny głównego bohatera, ale było to tylko kilka minut, po których pozostał pewien niedosyt. Ale paradoksalnie w kontekście całego filmu działało to świetnie.

Nie wiem, czy nowy film "A Quiet Place: Day One" będzie w stanie zbudować podobny klimat i czy będzie różnić się od innych produkcji o podobnej tematyce. Wyjątkowość "Cichego miejsca" wynikała z kameralnej historii i ograniczonego budżetu, a nowa część wydaje się już w te ramy nie wpisywać.

Zwiastun A Quiet Place: Day One. Data premiery

W obsadzie nowej odsłony "Cichego miejsca" zobaczymy nowe twarze, bo główne role zagrają Lupita Nyong'o, Joseph Quinn oraz Alex Wolff. Do swojej roli powróci Djimon Hounsou, którego można pamiętać z "Cichego miejsca 2", więc istnieje spora szansa, że "człowieka z wyspy" poznamy znacznie lepiej. Nyong'o, portretująca postać o imieniu Sam, jest główną postacią na pierwszym plakacie filmu. EW opisuje ją jako "kobietę, która jest w jednodniowej wycieczce do Nowego Jorku, gdy w mieście zjawiają się potwory". Wydarzenie połączy jej losy z postacią Erica grana przez Quinn'a. Wspólnie, choć niechętnie, starają się przetrwać w mieście, mając przy sobie jej kota Frodo. Film nakręcił Michael Sarnoski, który wcześniej samodzielnie napisał do niego scenariusz.

Film "A Quiet Place: Day One" nie posiada jeszcze polskiego tytułu. PRemiera została zaplanowana na 28 czerwca 2024 roku, ale jeszcze czekamy na potwierdzenie tego terminu w kontekście polskiej premiery.

Zdjęcie główne: EW.com