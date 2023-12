Jakie nowe filmy i seriale warto zobaczyć w tym tygodniu?

Wonka

Wonka to adaptacja filmowa oparta na niezwykłym bohaterze z książki dla dzieci autorstwa Roalda Dahla, znanego jako Charlie i fabryka czekolady. Książka ta jest jedną z najbardziej popularnych pozycji dla dzieci w historii, a film przenosi nas do fascynującego świata Willy'ego Wonki, który jest nie tylko największym wynalazcą na świecie, ale także magikiem i producentem czekolady. Historia opowiada o niezwykłej transformacji Wonki i ukazuje, w jaki sposób stał się uwielbianym bohaterem, którego dzisiaj wszyscy znamy. W roli głównej Timothée Chalamet.

W kinach od 14 grudnia

1670

Serial w satyryczny sposób ukazuje losy szlacheckiego rodu Adamczewskich i mieszkańców ich rodzinnej wsi. W głównej roli szlachcica Jana, oddanego rodzinie i tradycji, który pragnie zapisać się na kartach historii Polski, pojawi się Bartłomiej Topa. Katarzyna Herman wcieli się w postać Zofii, żony Jana, wierniejszej woli Stworzyciela niż działaniom męża. Martyna Byczkowska zagra Anielę, najmłodszą córkę Zofii i Jana, która buntuje się przeciwko ciasnym normom społecznym XVII wieku. W rolach starszych braci, Stanisława i Jakuba, zobaczymy odpowiednio Michała Balickiego i Michała Sikorskiego. Reżyserią zajęli się Maciej Buchwald i Kordian Kądziel, natomiast pomysłodawcą oraz autorem scenariusza jest Jakub Rużyłło.

Na Netflix od 13 grudnia

The Crown 6. sezon 2. część

Książę William, po utracie matki, wraca do Eton, gdzie staje się obiektem zainteresowania młodych fanek. Trudności w dostosowaniu się do nowej rzeczywistości tworzą napięcia w rodzinie, która wspiera go w poszukiwaniu własnej ścieżki życiowej. Jego wytrwałość zostaje wystawiona na próbę, gdy zakochuje się w Kate Middleton. Księżniczka Małgorzata, doznawszy udaru, przypomina sobie pamiętne chwile spędzone z siostrą podczas Dnia Zwycięstwa w Europie w 1945 roku. W miarę pogarszania się jej zdrowia, wspomnienia tamtej nocy przynoszą jej radość. Śmierć siostry i matki, Złoty Jubileusz oraz małżeństwo księcia Karola i Camilli skłaniają królową Elżbietę do refleksji nad swoją rolą i dziedzictwem. Zbliżająca się dziewiąta dekada życia zmusza ją do głębokich przemyśleń nad przyszłością monarchii.

Od 14 grudnia na Netflix

Reacher

W drugim sezonie serialu, weteran Jack Reacher otrzymuje zakodowaną wiadomość o morderstwach członków swojej byłej jednostki wojskowej. Wspólnie z trzema dawnymi towarzyszami z drużyny rozwiązują zagadkę, starając się odkryć tożsamość zdrajcy i chronić siebie przed rosnącym zagrożeniem. Jack Reacher, wykorzystując swoją spryt, nie cofnie się przed żadnym wyzwaniem. W sezonie przygotuj się na intensywne napięcie i działania 110. oddziału.

Od 15 grudnia na Prime Video

Grzechy sąsiadów

Młode małżeństwo, Ewa i Piotr (Marianna Zydek, Michał Żurawski), stara się przezwyciężyć tragedię, a wsparcie znajduje u nowych sąsiadów, Judycie i Szczepanie (Marta Żmuda Trzebiatowska, Sebastian Fabijański). Mimo różnic w pochodzeniu, więzi między nimi zacieśniają się, a znajomość przybiera niebezpieczny obrót. Nowy serial to thriller obyczajowo-kryminalny w reżyserii Borysa Lankosza i adaptacja bestsellerowej powieści holenderskiej autorki kryminałów Saskii Noort, opowiada o relacjach sąsiedzkich pełnych tajemnic, niebezpieczeństwa i namiętności.

Od 15 grudnia na Polsat Box Go

Śnięty Mikołaj 2. sezon

Po powrocie z bożonarodzeniowych obchodów, rodzina Calvinów znajduje pod choinką magiczną śnieżną kulę. Scott koncentruje swoją uwagę na przyszłości, wyznaczając Cala na nowego Mikołaja, jednak dziedzictwo Bieguna Północnego obejmuje nie tylko jego. Carol i Sandra odgrywają istotną rolę, gdy Scott przekształca Boże Narodzenie w pełnoprawną firmę rodzinną. Tymczasem, nieświadomy sytuacji na Biegunie Północnym, Magnus Antas, zwany "Złotym Mikołajem", zostaje przypadkowo uwolniony i zbliża się, aby stawić czoła Scottowi Calvinowi.

Od 13 grudnia na Disney+