Oto najlepsze seriale tego roku. Ile z nich widziałeś?

Rok zmierza ku końcowi. To czas podsumowań i wyboru najlepszych treści które pojawiły się na naszych konsolach, telewizorach i głośnikach w ostatnich miesiącach. Amerykański Instytut Filmowy wybrał właśnie najlepsze seriale tego roku. Na listę powróciło kilka znanych i lubianych pozycji, ale znalazło się tez miejsce dla nowych treści.

Amerykański Instytut Filmowy wybrał najlepsze seriale 2023. Oto one

Amerykański instytut filmowy nigdy nie ustala pozycji seriali które wybiera — po prostu podaje listę. W tym roku znalazło się na niej 10 pozycji:

The Bear

Awantura

Jury Duty

The Last of Us

The Morning Show

Zbrodnie po sąsiedzku

Poker Face

Reservation Dogs

Misja: Podstawówka

Sukcesja.

Lwia część z powyższej listy raczej dla nikogo nie jest zaskoczeniem i większość z nich to po prostu wybitne serie, na których powroty wszyscy czekają z niecierpliwością. Mam tu na myśli przede wszystkim fenomenalny The Bear, który od czasu swojej premiery podbija serca widzów. Poker Face okazał się ogromnym zaskoczeniem, no i miło też widzieć, że nareszcie Amerykański Instytut Filmowy docenił również Zbrodnie po sąsiedzku. Niewiele serii potrafi w tak zręczny sposób łączyć dramatyzm i humor.

Seriale od wielu dostawców. Różnorodności nie zabrakło

Fajnie też widzieć, że nie ma jednego dominującego dostawcy. Powyższe serie stworzone zostały na zlecenie wielu platform VOD oraz stacji telewizyjnych. Są treści zarówno od Apple, HBO, FX, Hulu, ABC, Peacock jak i Netflixa. Fajnie widzieć taką różnorodność zarówno pod względem twórców, jak i gatunków. Dla każdego coś dobrego.