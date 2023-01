2022 rok był naprawdę syty dla graczy, jednak czy 2023 będzie w stanie utrzymać tę tendencję? Sprawdźmy, co zaoferuje nam styczeń!

Święta, sylwester i… cóż, powrót do smutnej rzeczywistości. Okres świętowania w rodzinnym gronie dobiegł końca, lecz nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Rok 2022 zostawiamy za sobą — najlepsze gry z poprzednich 12 miesięcy według redakcji Antyweb możecie zobaczyć klikając w ten link, a teraz skupmy się na styczniu.

One Piece Odyssey - 13 stycznia (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC)

Odyssey to rozbudowane jRPG, czerpiące inspiracje między innymi z serii Final Fantasy, osadzone w świecie stworzonym przez Eiichiro Odę. Możemy spodziewać się zatem naprawdę rozbudowanej przygody z załogą Słomianego Kapelusza — warto mieć jednak na uwadze, że chociaż w produkcji znajdą się wszystkie popularne postaci z One Piece’a, z Luffym na czele, to dostaniemy całkowicie nową fabułę, która nie będzie inspirowana wydarzeniami z mangi czy anime. Zapowiada się zatem naprawdę ciekawie!

Persona 3 Portable - 19 stycznia (PlayStation 4 (PlayStation 5 w ramach wstecznej kompatybilności), Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

Persona zdobyła ogromną popularność przy okazji najnowszej, piątej części, która przekonała do siebie nawet graczy, którzy nie są fanami jRPG. Mimo wszystko nie tylko Persona 5 jest warta uwagi — poprzednie dwie odsłony również są fenomenalne. Atlus całe szczęście zdecydował się na wydanie doskonałej Persony 3 Portable z PS2 i PSP na konsole obecnej generacji i pecety, więc jeśli pominęła Was ta produkcja — koniecznie zapamiętajcie datę 19 stycznia 2023!

Persona 4 Golden - 19 stycznia (PlayStation 4 (PlayStation 5 w ramach wstecznej kompatybilności), Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch)

Tak samo, jak Persona 3 Portable, Persona 4 Golden również doczeka się wersji na konsolach obecnej generacji. Produkcja, dla której ludzie kupowali PlayStation Vitę, ponownie sprawi frajdę wielu graczom — i tak samo, jak wcześniej, jeśli pominęła Was ta część, koniecznie miejcie na uwadzę tę premierę w styczniu!

Fire Emblem: Engage - 20 stycznia (Nintendo Switch)

Fire Emblem: Engage nadchodzi! Co istotne — nie jest to kolejny spin-off, a kolejna główna część mieszanki turowej gry strategicznej z jRPG. Trailer z wrześniowego Nintendo Direct zdradza, że w Engage powrócą doskonale nam już znani Marth i Celica, a naszym zadaniem będzie zamiana w Boskiego Smoka w celu uratowania całego Eylos. Brzmi ekscytująco? Całe szczęście nie będziemy musieli długo czekać, gdyż produkcja zadebiutuje na Nintendo Switch już 20 stycznia.

Monster Hunter: Rise - 20 stycznia (PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S)

Monster Hunter: World był strzałem w dziesiątkę. jRPG zrobiło wrażenie na wszystkich, więc zapowiedź Monster Hunter: Rise była równie ekscytująca. Produkcja zadebiutowała jednak w 2021 roku, lecz wyłącznie na konsoli Nintendo Switch. Rok później, bo w styczniu 2022 roku, pokazała się na komputerach osobistych z systemem Windows, a teraz pojawi się na Xboksach i PlayStation. Jeśli posiadacie którąś z tych konsol i zdołaliście wyczekać tej premiery, to zdecydowanie warto dać tej produkcji szansę — Capcom ponownie przygotował perfekcyjną grę o łowcach potworów.

Forspoken - 24 stycznia (PlayStation 5, PC)

Nowa marka od Square Enix, za którą odpowiedzialna jest ekipa z Luminous Productions. RPG Akcji, której bohaterka trafia ze współczesnego Nowego Jorku do pełnego niebezpieczeństw świata fantasy. Na wszystkich dotychczasowych materiałach gra wygląda jak skazana na sukces: intrygujący świat, dynamiczna rozgrywka, a wszystko to w cieszącej oko oprawie. Czy uda jej się osiągnąć sukces na miarę innych tytułów wydawcy? Przekonamy się już za chwilę.

Dead Space Remake - 27 stycznia (PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC)

Jeśli tęskniliście za solidnymi survival horrorami, to końcówka stycznia będzie dla Was prawdziwym świętem. Luka, którą naprawdę trafnie zapełniło The Callisto Protocol, nadal jest odczuwalna dla graczy. Zdaje się, że ten głód zakończy remake pierwszej części kultowego Dead Space’a, który graficznie wgniecie nas w fotel i wprowadzi mnóstwo rozbudowanych elementów przy jednoczesnym powrocie legendarnego głosu Isaaca Clarke’a. Premiera już wkrótce!

Age of Empires II: Definitive Edition - 31 stycznia (Xbox Series X|S, Xbox One)

Jedna z najpopularniejszych gier strategicznych w czasie rzeczywistym, bestsellerowa i bez dwóch zdań kultowa seria — a teraz gracze xboksowi doczekają się odświeżonej wersji drugiej odsłony tego cyklu. Ulepszona produkcja pojawiła się kilka lat temu na komputerach osobistych, lecz teraz wszyscy posiadacze konsol Microsoftu będą mogli również w nią zagrać.

Na którą grę czekacie najbardziej? Dajcie znać w komentarzach!

Grafika wyróżniająca: Square Enix