Dziesiątki atutów i ten sam jeden problem. Recenzja OnePlus Pad 2

Tablety z Androidem mają ze sobą wiele wspólnego - łączą je te same wady i zalety, ale od czasu do czasu trafia się bardzo miła niespodzianka. Czy OnePlus Pad 2 jest jedną z nich?

Android na tabletach nie przypomina już tego zagubionego systemu sprzed kilku lat, tym bardziej że producenci coraz częściej są w stanie wyposażyć swoje nakładki w dodatkowe narzędzia, które sprawiają, że system Google sprawdza się co najmniej dobrze. Oprócz tego, każda firma pragnie też zaimponować użytkownikom, a więc potencjalnym klientom, możliwościami technicznymi przygotowywanych tabletów, co ma być jednym z powodów do wyboru właśnie tego, a nie innego urządzenia.

OnePlus Pad 2 - specyfikacja

Wyświetlacz: 12,1 cala, IPS LCD, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 3000 x 2120 pikseli

Procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Pamięć RAM: 8GB lub 12GB

Pamięć wewnętrzna: 128GB lub 256GB, UFS 3.1

Aparat tylny: 13 MP, f/2.2, 23mm (szeroki), wideo 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS

Aparat przedni: 8 MP, f/2.3, wideo 1080p@30fps, gyro-EIS

Bateria: 9510 mAh, szybkie ładowanie 80W

System operacyjny: Android 14 z OxygenOS 14.1

Łączność: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB Type-C 3.2

Dodatkowe funkcje: Obsługa stylusa, głośniki stereo, brak gniazda 3.5mm

OnePlus Pad 2 od razu zwraca na siebie uwagę, szczególnie gdy spojrzymy na jego tylny panel. Raczej rzadko widuje się tak umiejscowioną kamerę tylną, a w dodatku z tak silnie podkreśloną jej obecnością. Wokół sensora znajduje się błyszczący pierścień, a centralne ulokowanie kamery to także sugestia - zaraz obok wyśrodkowanego logo w orientacji poziomej - że właśnie w takim położeniu przewidziano używanie tabletu OnePlusa. Potwierdza to też kamerka przednia i chyba wszyscy są już dzisiaj zgodni, że orientacja pozioma to najczęstsza okoliczność, w jakiej korzysta się dziś z tabletów. Filmy, seriale, gry, strony internetowe, praca z dokumentami i rozmowy wideo, a także dzielenie ekranu na dwie części w celu multitaskingu - tak wyglądają realia pracy i relaksu z tabletem, a OnePlus doskonale zdaje sobie z tego sprawę.

Pierwsze wrażenie OnePlus Pad 2

Samo urządzenie robi naprawdę dobre pierwsze wrażenie, odczucia są zbliżone do obcowania z produktem premium, z najwyższej półki, a użyte materiały pozwalają uniknąć widocznych odcisków palców, za co część użytkowników będzie producentowi bardzo wdzięczna. Wypełniający niemalże w całości przedni panel ekran o przekątnej 12,1 cala jest wyświetlaczem LCD, ale z naprawdę wysoką rozdzielczością, wysokim kontrastem oraz wsparciem dla Dolby Vision. 3000 na 2120 pixeli i odświeżanie 144 Hz zapewniają warunki sprzyjające każdej czynności, na jaką będziemy mieli ochotę. Kolory są mocno nasycone, a maksymalna jakość ekranu osiąga aż 900 nitów - to nie jest wartość zapewniająca bezproblemową widoczność w pełnym słońcu, ale w pozostałych jasnych warunkach OnePlus Pad 2 nie będzie mieć problemu z pokazaniem zawartości ekranu użytkownikowi.

Oglądanie filmów i granie to czysta przyjemność, także dlatego, że tablet oferuje głośniki stereo z aż czterema otworami na każdej ze stron. Dźwięk z nich wydobywający jest mocny, nacechowany dużą wyrazistością, a nawet dość odczuwalnym basem - niskie tony nie będą porównywane do tych z przenośnych głośników Bluetooth, ale warunki są na tyle do nich zbliżone, że w większości sytuacji nie ma potrzeby sięgać po dodatkowe akcesoria, by cieszyć się z seansu. Okazjonalne słuchanie muzyki, a przede wszystkim radia i podcastów, odbywa się bez audio dodatków i sprawia przyjemność.

Czego zabrakło?

W kontekście multimediów należy jednak podkreślić także pewne braki: OnePlus Pad 2 nie został wyposażony w złącze słuchawkowe 3,5 mm jack ani slot na kartę pamięci microSD, więc nie podłączymy naszych ulubionych słuchawek przewodowych ani nie rozbudujemy pamięci w najprostszy możliwy sposób. Podłączenie dodatkowej pamięci przez czytniki kart i huby USB-C jest możliwe, ale tylko dla dodatkowych treści, bez możliwości instalowania aplikacji i gier na zewnętrznej pamięci. Większość osób może i używa dziś słuchawek bezprzewodowych, ale w tak dużych urządzeniach jak tablety, obecność złącza słuchawkowego byłaby naprawdę mile widziana.

Wydajność? Granie i pracowanie bez przeszkód

Obecność procesora Snapdragon 8 Gen 3 w parze z 8 lub 12 GB pamięci RAM (zależne od ilości wbudowanej pamięci - 128 lub 256 GB), to wystarczające komponenty, by korzystanie z tabletu na co dzień nie sprawiało problemów. Urządzenie jest na tyle wydajne, że żadnym wyzwaniem dla tabletu nie jest szybka nawigacja po interfejsie, przełączanie się pomiędzy aplikacjami oraz praca w kilku programach jednocześnie. Pozostawione w tle aplikacje nie zamykają się tak szybko - można szybko wznowić wykonywane w nich czynności, nawet jeśli zdążyliśmy włączyć kilka programów więcej lub od dłuższego czasu nie korzystaliśmy z danej apki. Chłodzenie w tablecie także radzi sobie co najmniej dobrze - po niecałej godzinie grania OnePlus Pad 2 delikatnie się nagrzał, ale nie było to niekomfortowe dla użytkownika. Tablet można cały czas wygodnie trzymać w rękach, bez obaw o dyskomfort cieplny, a tym bardziej poparzenia.

Jednym z większych atutów tabletów jest zawsze czas pracy na baterii, a OnePlus znacząco poprawił ten aspekt w nowym modelu. Druga generacja tabletu bez problemu będzie służyć przez kilkanaście godzin, jeśli będziemy przeglądać sieć, pracować na dokumentach i w przeglądarce internetowej, także z okazjonalnym oglądaniem filmików i słuchaniem muzyki. Ciągłe odtwarzanie wideo w streamingu, a tym bardziej granie, będzie miało większy wpływ na spadek poziomu naładowania baterii, ale nie na tyle duży, by można było mówić o problemie. Po naładowaniu na maksa OnePlus Pad 2 sprosta większości, jeśli nie wszystkim wymaganiom użytkownika i powinien jeszcze pozostawić trochę energii na później. Jeśli będziemy korzystać z niego tylko od czasu do czasu, to nie będziemy go ładować przez kilka kolejnych dni. Jeżeli taka potrzeba zajdzie, to można polegać na szybkim ładowaniu 80 W, które napełni baterię od zera do 100% w niecałe półtorej godziny.

OnePlus Pad 2 - klawiatura i rysik

Mocnym atutem OnePlus Pad 2 mogą być jego akcesoria - producent, podobnie jak wiele innych firm, również przygotował dla użytkowników dedykowane etui, klawiaturę i rysik, które mają pozwolić maksymalnie wykorzystać możliwości tego sprzętu. Etui, podobnie jak case z klawiaturą, wykonane jest z materiału podobnego do skóry, co daje poczucie obcowania z produktem premium, a jednocześnie maleją obawy o wytrzymałość akcesorium. Klawiatura, którą podłącza się za pomocą złącza pinowego, to zgrabnie zaprojektowany dodatek, oferujący także gładzik multitouch, więc z tabletu można po części korzystać jak z laptopa. Do układu klawiszy i ogólnego "feelingu" klawiatury można przywyknąć - klawisze mają minimalny skok, pracują cicho i elegancko, a touchpad jest na tyle duży, że nie ma się wcale wrażenia korzystania z tabletu. Rysik również został wykończony z użyciem podobnego materiału, co pozwala pewniej i wygodniej trzymać go w ręce. Oferując 16 tysięcy poziomów nacisku, bezprzewodowe ładowanie, obszar obsługujący dotyk i wskaźnik laserowy do prezentacji staje się pełnoprawnym kompanem dla każdego, kto zamierza pracować (rysować, pisać, szkicować) na tablecie za jego pomocą.

OnePlus przygotował kilka własnych rozwiązań, jak dzielenie ekrany i pływające okienka z aplikacjami, zaś sam wygląd Oxygen OS jest miły dla oka i intuicyjny. Na wrzesień planowane są dodatkowe funkcje AI bezpośrednio od producenta, więc teraz można zadowolić się tymi od Google, które pozwalają na m. in. wycinanie przedmiotów ze zdjęć, podmianę tła i inne dobrze znane wszystkim funkcje. Tekst rozpocząłem od wspomnienia o kamerze i na tym zakończę: oprócz wideorozmów i odblokowywania urządzenia twarzą, nie będą one nazbyt użyteczne. Okazjonalne zrobienie zdjęcia, by coś komuś ogólnie pokazać np. przez komunikator, nie będzie dla nich wyzwaniem, ale jakakolwiek inna fotografia nie wchodzi w grę.

OnePlus Pad 2 - cena

OnePlus Pad 2 kosztuje 2699 zł, a w zestawie z rysikiem zapłacimy za niego 3199 zł. By uzyskać cały zestaw widoczny na zdjęciach, czyli tablet, rysik i klawiatura, zapłacić trzeba 3499 zł co nie jest wysoką ceną, biorąc pod uwagę możliwości tabletu i dobrze wykonane akcesoria, ale nie każdemu będzie odpowiadać Androidowe środowisko do pracy czy rozrywki, więc to chyba najważniejszy punkt przy rozważaniu zakupu, ponieważ sprzętowo OnePlus wypadł bardzo dobrze.