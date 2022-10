Do Diablo Immortal zawitał 5. sezon przynoszący największą aktualizację do gry od czasu jej premiery kilka miesięcy temu. Czego mogą oczekiwać gracze po Zapomnianych Koszmarach?

Czwarty sezon w Diablo Immortal przyniósł nowy karnet bojowy: Wewnętrzna Światłość. Był przedsmakiem tego, co Blizzard szykuje na na końcówkę miesiąca. Studio rzutem na taśmę udostępniło najnowszą aktualizację jeszcze we wrześniu obiecując jednocześnie, że to największa (do tej pory) paczka nowości, jaką otrzymują gracze Diablo Immortal.

Zapomniane Koszmary to największa jak dotychczas aktualizacja zawartości do Diablo Immortal. Wprowadza Nowe podziemia, czyli Klasztor Ciszy. To także nowy zestaw Ponurego Przewodnika oraz oddziałowy system eksploracji w Zamku Cyrangar.

Opary złowrogiej mgły wydobywające się ze starożytnej świątyni zaśpiewców w Klasztorze Ciszy sączą się po stokach Góry Zavain i wnikają w głąb Stanicy Wartownika. Już niebawem cały region może pogrążyć się w straszliwym mroku. W nowych podziemiach gracze, którzy osiągnęli co najmniej 60 poziom mogą tworzyć 2-, 3- i 4-osobowe drużyny, aby cofnąć się w czasie do krucjat Zakarum na ziemiach Iwogrodu.

Diablo Immortal. Co nowego?

Wyzwanie związane z nowymi podziemiami wymagać będzie wysokich umiejętności oraz postaci na wysokim poziomie. Wykonując szereg zadań do zdobycia w Klasztorze będzie obsydianowe serce, które strzeżone jest przez Prastary Koszmar. Pokonanie go gwarantować ma zdobycie wysokiej jakości przedmiotów.

A jeśli Klasztor to za mało, dla graczy przygotowano Zamek Cyrangar znajdujący się na obrzeżach Zachodniej Marchii i zastępujący obóz oddziału. Wprowadza on dwa powtarzalne tryby rozgrywki oraz pasywne premie, które można ulepszać w miarę zabezpieczania i obrony zamku. W samych oddziałach również zmieniło się sporo. Blizzard, reagując na krytykę i sugestie ze strony graczy, wprowadza następujące zmiany:

Usunięto wymóg zabijania potworów z członkami oddziału w celu założenia obozu

Obniżono próg dla rajdów z oddziałem na Piekielny Relikwiarz z 8 do 4 osób. Jeśli w rajdzie jest co najmniej 4 członków tego samego oddziału, pozostali gracze mogą zostać dobrani w sposób dowolny. Ukończenie rajdu w ten sposób nadal zapewnia dodatkowe nagrody dla członków oddziału

Ukończenie z oddziałem rajdu na Piekielny Relikwiarz po raz pierwszy zapewnia teraz członkom oddziału dodatkową premię +400% do szansy na uzyskanie zapieczętowanych skrzyń oddziału. Premia ta zeruje się w każdy poniedziałek i czwartek

Nowy sezon Diablo Immortal już dostępny

Podczas rozgrywki w nowych trybach gracze będą mieć szansę na znalezienie rodowej broni. Aby wykorzystać moc tego oręża, muszą ją umieścić w Tablicy Przodków, która znajduje się w sercu Zamku Cyrangar. Każdy członek oddziału może umieścić w tablicy tylko jedną sztukę rodowej broni, która także obdarzy wszystkich członków oddziału częścią swoich atrybutów takich jak siła, inteligencja i witalność.

Piąty sezon w Diablo Immortal to także nowy karnet bojowy, w którym czeka 40 rang z wyzwaniami i nagrodami, takimi jak legendarne klejnoty, emblematy, rękojeści i wiele innych. Pojawia się też nowy boss - Izileh Zniekształcony, nowe wydarzenie czasowe Zgłębiania Ciemności i dodatkowe misje dla Wygłodniałego Księżyca. Pojawia się też aktualizacja cennika w sklepiku zwiększająca paczki wiecznych kul. Pakiet 315 wiecznych kul za 4,99 € zamieniono na pakiet 320 wiecznych kul za 4,99 €. Pakiet 630 wiecznych kul za kosztujący do tej pory 9,99 € zamieniono na pakiet 650 wiecznych kul za 9,99 €. Nie zapomniano też o poprawkach błędów na wszystkich platformach.