Jeden z największych serwisów z poradnikami zamyka sekcję Diablo Immortal. Tak, chodzi o pieniądze

Redaktorzy Maxroll poczuli się urażeni mikropłatnościami do tego stopnia, że nie będą już tworzyć poradników do mobilnego Diablo

Jeśli nigdy nie mieliście styczności z Maxroll to słowem wyjaśnienia poinformuje, że jest to miejsce pełne gamingowych entuzjastów z prawdziwego zdarzenia. Twórcy serwisu szczególnym uczuciem pałają do serii Diablo, tworząc szczegółowe poradniki, tier listy i buildy. Pomimo sympatii do gier Blizzarda autorzy Maxroll nie zdzierżyli jednak polityki mikropłatności w Diablo Immortal. Sekcja poświęcona mobilnej odsłonie przestanie być wspierana.

„Drapieżny” system mikropłatności ubija inicjatywę

System pay-to-win budzi w Diablo Immortal nieprzerwanie budzi negatywne emocje od pierwszego dnia premiery. Testerzy z Maxroll mają z nim do czynienia znacznie dłużej. W specjalnym poście zamieszczonym na oficjalnej stronie wyjaśniają motywy decyzji. Redaktorzy towarzyszli grze od wersji alfa, mając bezpośredni pogląd na sytuację przed wprowadzenim wewnętrznej waluty. Twierdzą, że choć początkowo nie byli przekonani do mobilnego Diablo, to szybko udało im się wciągnąć w rozgrywkę, na którą poświęcili ponad 10 tysięcy godzin.

Wprowadzenie monetyzacji w zamkniętej becie rzekomo wywróciło grę do góry nogami. Autorzy uważają, że mechanika produkcji w pełni dostosowała się do ograniczeń spowodowanych mikropłatnościami, które do tej pory nie występowały. Premiera finalnej wersji gry prowadzi do poważniejszych zarzutów. W publikacji pojawiają się informacje o wręcz „drapieżnym” systemie pay-to-win, prowadzącym do uzależnień i hazardu. Dalej zarzucają developerom utrudnianie grindu, który z aktualizacji na aktualizację ma zajmować więcej czasu. Widać, że redaktorzy Maxroll pochodzą do tematu dość emocjonalnie. Jeden z kluczowych członków zespołu, Raxxanterax, nagrał na ten temat ponad 20-minutowy film, który możecie zobaczyć poniżej.

Sekcja Diablo Immortal nie będzie dłużej prowadzona, a redaktorzy skupią się na dostarczaniu treści z gier takich jak Diablo III czy Lost Ark. Decyzje możemy potraktować jako ukłon w stronę graczy free-to-play, który – w nadziei ekipy Maxroll – zostanie dostrzeżony przez Blizzarda.