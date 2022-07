Klasyków nigdy dość. Atari na bogato świętuje swoje 50 urodziny!

Lubicie Atari i tęsknicie za ich klasykami na współczesnych konsolach? Mam dobre wieści, nadchodzi Atari 50: The Anniversary Celebration. A co w niej?

W ostatnich kilkunastu latach widzimy wzmożony atak nostalgii w świecie gier wideo. Stale atakowani jesteśmy powrotami klasyków — jeżeli nie w formie remasterów, to remake'ów. Kompilacje ze starociami również nie pozwalają o sobie zapomnieć. Jedne są bardziej przemyślane, inne mniej. Podobnie zresztą sprawy mają się z dopracowaniem portów — widzieliśmy już w tym temacie chyba wszystko. Tanie zagrywki w których budżetowo do jednego wora wrzucano starocie które ledwo działały nie są niczym niespotykanym. Ale nie zabraklo także fajnych kompilacji, w których do klasycznych gier wydawcy podeszli z ogromnym szacunkiem, dbając o najdrobniejsze szczegóły. Jak sprawy będą się miały z kolekcją gier Atari z okazji świętowania 50 rocznicy powstania firmy? Przekonamy się już niebawem.

Atari 50: The Anniversary Celebration nadchodzi. A co w niej?

Nie będzie to pierwsza kompilacja klasyków od Atari — i znając życie, nie będzie też ostatnią. Niemniej tym razem w ramach Atari 50: The Anniversary Celebration dostaniemy naprawdę bogatą bazę, bo mowa tutaj o 90 grach. Co ważne - nie zabraknie także hitów z ichniejszych konsol. Kilka ich było (Atari 2600, 6200, 7800, ST, Jaguar, Lynx) — i warto mieć na uwadze, że do tej pory żadne z gier wydanych na Atari Jaguar oraz Atari Lynx oficjalnie nie ukazały się na współczesnych konsolach.

Za kolekcję odpowiedzialni będą magicy z Digital Eclipse. Firmy z tradycjami, która w ostatnich latach podbija serca graczy całym zestawem kompilacji. to oni odpowiedzialni są m.in. za Mega Man Legacy Collection, The Disney Afternoon Collection czy Samurai Shodown NeoGeo Collection. Wszystkie one zostały przyjęte niezwykle dobrze, w dużej mierze dzięki temu, że poza fantastyczną jakością emulacji, nie zabrakło także szeregu usprawnień oraz niespodzianek. Jak sam Wade Rosen (CEO Atari) powiedział w rozmowie z Game Informerem:

Jeśli chodzi o emulację, przywracanie klasyki, remastering czy wymyślanie klasyków na nowo, nie wiem, czy ktokolwiek robi to lepiej niż Digital Eclipse, więc od początku byli naszym pierwszym wyborem.

Tych ma nie zabraknąć takżę w Atari 50: The Anniversary Celebration. Poza kompilacją uwielbianych gier z przeszłości, cały produkt ma być czymś w rodzaju wirtualnego muzeum, które pozwoli graczom nie tylko poznać suche fakty z historii firmy, ale także zrozumieć jak duży wpływ miała ona na popkulturę i kształtowanie krajobrazu wschodzącej dopiero wówczas i ledwo przebijającej się do mainstreamu branży gier wideo.

Kolekcja ma ukazać się w listopadzie tego roku i trafić na PlayStation 4, PlayStation 5, Xboksy, PC, Nintendo Switch oraz... Atari VCS. Co ciekawe - zestaw został wyceniony na 40 dolarów — czyli w Polsce prawdopodobnie już w dniu premiery będziemy mogli go nabyć za niespełna 200 złotych.