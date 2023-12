Tych produktów spodziewamy się od Apple w 2024. Jest na co czekać

Apple każdego roku atakuje rynek co najmniej kilkunastoma nowymi produktami. Ostatnio gigant z Cupertino znacznie zwiększył tempo wydawania... właściwie wszystkiego. Bo o ile do nowych iPhone'ów każdego roku przywykliśmy już dawno temu, to tego samego nie możemy powiedzieć o nowych komputerach. Od czasu przejścia na autorskie układy Apple Silicon, firma co kilka miesięcy serwuje nowe / odświeżone / szybsze (niepotrzebne skreślić) wersję swoich komputerów. Ale przyszłoroczne portfolio produktów Apple zapowiada się jeszcze bardziej kolorowo. Wszystko to za sprawą wejścia w zupełnie nową kategorię produktów. Mowa, rzecz jasna, o goglach rozszerzonej rzeczywistości.

Nowe produkty Apple. Jakich urządzeń spodziewać się można w 2024?

Mark Gurman regularnie informuje nas o plotkach i przeciekach związanych z nowymi produktami, nad którymi rzekomo pracować ma gigant z Cupertino. Teraz, z okazji końca roku, analityk informuje o całej liście produktów, które rzekomo mają trafić do oferty producenta w przyszłym roku.

Największa premiera 2024? Gogle AR

I tak — mimo że najważniejszymi produktami z przyszłorocznego line-upu jak zawsze będą iPhone'y (w kilku wariantach), to na nich jeszcze świat się nie kończy. I jedną z największych premier tym razem będą gogle rozszerzonej rzeczywistości: Apple Vision Pro.

Zapowiedziane wiosną tego roku urządzenie ma trafić do sklepów "na początku 2024" — jak zapowiedziało samo Apple. Do tej pory nie podano jednak żadnych konkretów, ale Mark Gurman twierdzi, że nowa kategoria produktów Apple ma zadebiutować na przełomie stycznia i lutego.

Co z innymi produktami?

Gurman twierdzi jednak, że w przyszłym roku bardzo ważnymi produktami w portfolio Apple będą ich urządzenia ubieralne, czyli Apple Watche. To one mają być naszpikowane nowym zestawem czujników, które pomogą jeszcze efektywniej monitorować nasz stan zdrowia. Mielibyśmy doczekać się będącego w sferze plotek modułu odpowiedzialnego za mierzenie ciśnienia krwi oraz bardziej zaawansowanego pomiaru snu.

Poza tym przyszły rok ma być także czasem, w którym do sprzedaży trafią nowe słuchawki AirPods. Czwarta generacja "zwykłych" AirPodsów ma nieco bardziej niż obecne modele różnić się od modeli Pro. Na tę chwilę wielu klientów ma czuć się skołowana tym, który model powinni wybrać — bo są one zbyt podobne. A skoro już o słuchawkach mowa — to pod koniec roku doczekać mielibyśmy się nowego modelu AirPods Max, zaś kolejna generacja dokanałowych słuchawek Pro dopiero w 2025.

Ponadto prawdopodobnie odświeżona zostanie cała linia komputerów (jako że Apple stawia na regularne aktualizacje swoich sprzętów o nowe układy co rok), a także nowe tablety iPad. Najważniejszą i najbardziej wyczekiwaną premierą w tym temacie są bez wątpienia iPady Pro, które już najbliższej wiosny mają doczekać się ogromnej aktualizacji — i nareszcie zaoferują użytkownikom ekrany OLED.

