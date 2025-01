Premiera Samsung S25. Jak zmieniał się na przestrzeni lat?

Premiera Galaxy S25. Co otrzymaliśmy?

Samsung S25 właśnie został zaprezentowany. Po pierwsze, wiemy już o procesorze, który kontynuuje ideę absolutnej wydajności, zoptymalizowanego systemu operacyjnego i najwyższej dbałości o to, by sprzęt był szybki i niezawodny. 12 GB pamięci RAM a do tego 128/256/512 GB na dane sprawia, że jest to naprawdę porządny sprzęt.

Reklama

Po drugie, Galaxy S to nowoczesne, doskonałe aparaty, więc również i w tym wypadku nie może być inaczej. Aparat 50 Mpix, aparat szerokokątny 12 Mpix i 10 Mpix z teleobiektywem, a do tego przednia kamera do selfie o rozdzielczości 12 Mpix.

Wiemy także, że S25 wyposażony jest w Android 15. Do tego intuicyjny soft w postaci nakładki One UI 7, dual Sim, wspieranie Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.2. Wszystko, czego można wymagać od nowoczesnego flagowca.

Samsung kontynuuje tradycję ekranów typu AMOLED i minimalistycznego, eleganckiego designu, którym zawsze cechują się smartfony z linii Galaxy S. Funkcjonalność, kompaktowość, przełomowe rozwiązania – wszystko to możesz poznać już w całkowicie nowej odsłonie!





Ewolucja Samsungów z serii Galaxy – przełomowe momenty

Między rokiem 2010 a 2012 poznaliśmy pierwsze Galaxy S, tj. I, II i III, w których wprowadzono kolejno ekran AMOLED, następnie AMOLED Plus, a następnie funkcję S Voice, która z Galaxy S III zrobiła globalny hit. Pozycja marki i rodziny Galaxy umocniła się wtedy międzynarodowo, bo sprzęt zrobił autentyczną furorę i rewolucję w świecie technologicznym w kategorii smartfonów.

W latach 2013-2015 doszło do dynamicznego skoku technologicznego. Jeszcze większego, niż uprzednio, bo modele Galaxy S4 i Galaxy S5 miały zastosowane takie funkcje, jak sterowanie gestami, wodoodporność i czytnik linii papilarnych. Była to totalna rewolucja, która po czasie stała się standardem wśród smartfonów innych marek.

Dodatkowo Samsung Galaxy S6 i S6 Edge wydane w 2015 zawojowały rynek nową estetyką, czyli zakrzywionym ekranem – nowością, której wcześniej świat nie widział.

Reklama

Lata 2017-2021 przyniosły rodzinie Galaxy jeszcze większy sukces.

Galaxy S8 wydany w 2017 roku został wyposażony w wyświetlacz Infinity Display, a w designie pozbyto się ramek, dzięki czemu pole robocze telefonu powiększyło się,

został wyposażony w wyświetlacz Infinity Display, a w designie pozbyto się ramek, dzięki czemu pole robocze telefonu powiększyło się, Galaxy S10 wydany w 2019 miał już aparaty z trzema obiektywami i ultradźwiękowy, nowoczesny czytnik wmontowany w ekranie,

miał już aparaty z trzema obiektywami i ultradźwiękowy, nowoczesny czytnik wmontowany w ekranie, Galaxy S20 Ultra wydany w 2020 roku wprowadził stukrotny zoom i możliwość kręcenia video w rozdzielczości 8K,

wprowadził stukrotny zoom i możliwość kręcenia video w rozdzielczości 8K, Galaxy S21 z 2021 roku uzyskał pełne wsparcie dla łączności 5G i system szybkiego ładowania.

Najnowsze modele z rodziny, czyli Samsung Galaxy S22, S23 i S24 to prawdziwy przełom, esencja myśli inżynieryjnej ekspertów z Samsunga i przeskok technologiczny, który fascynuje użytkowników na całym świecie.

Reklama

S22 i S23 Ultra otrzymały rysik S Pen i optymalizację aparatu, a S24 miał już niesamowity ekran AMOLED o wysokiej jasności, nowy poziom optycznego zoomu, a także cechował się genialnym, intuicyjnym systemem robienia i udoskonalania zdjęć, dzięki którym można było korzystać z niego również do fotografii profesjonalnej.

Każdy kolejny model z rodziny Samsung Galaxy S to prawdziwy przełom. Krok milowy w historii smartfonów, wśród których każdy model zaskakuje kolejnymi udoskonaleniami i stanowi przykład, na którym inne marki mogą się wyłącznie uczyć.

Wierzymy, że Samsung Galaxy S25 jest kontynuacją tej tradycji i został wyposażony w podzespoły i funkcje, które są oddalone o S24 technologicznie w zauważalny sposób. W końcu to jest właśnie modus operandi marki Samsung, światowego lidera, marki, która redefiniuje standardy na rynku telefonów i rozwija technologię mobilną.

Śledź na bieżąco informacje o nowym modelu – każda premiera to bowiem nie tylko nowy smartfon, ale również inspiracja dla całej branży, bo na dokonaniach Samsunga wzoruje się multum innych marek. Życzymy miłego odkrywania nowego flagowca!