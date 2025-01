Porządek i czystość bez wysiłku. Roborock Qrevo Curv

Wyobraź sobie: piątkowy wieczór, wracasz do domu po długim tygodniu pracy, a zamiast rozrzuconych po podłodze zabawek czy kurzu w kątach, czeka na Ciebie idealny porządek. Podłoga lśni, a w powietrzu unosi się delikatny zapach świeżości. Brzmi jak marzenie? Z robotem sprzątającym Roborock Qrevo Curv to może być codzienność.

Ten zaawansowany technologicznie robot to, nie bójmy się tego określenia, prawdziwy przełom w świecie domowego sprzątania. Qrevo Curv nie tylko odkurza, ale również mopuje, a dzięki inteligentnym funkcjom i niezwykłej mocy ssania 18 500 Pa, samodzielnie i skutecznie upora się z każdym zabrudzeniem. Kurz, sierść, okruchy, a nawet zaschnięte plamy znikną bez śladu, a Ty zyskujesz cenny czas i energię, które możesz poświęcić na to, co lubisz – relaks z rodziną, wieczór z książką albo serialem czy spotkanie z przyjaciółmi.

Zawartość zestawu:

Robot sprzątający Roborock Qrevo Curv

Stacja dokująca (wstępnie zainstalowany worek na kurz)

Dodatkowy worek na kurz

Przewód zasilający

Pady mopujące

Mocowania do padów mopujących

Instrukcja obsługi

Co potrafi Roborock Qrevo Curv?

Roborock Qrevo Curv to połączenie innowacyjnych rozwiązań i zaawansowanej technologii. Jego smukła budowa (wysokość 10,3 cm) pozwala mu dotrzeć do trudno dostępnych miejsc, takich jak przestrzenie pod łóżkiem czy szafkami, a pomimo swojej niewielkiej wagi (3,9 kg), kryje w sobie potężny silnik HyperForce, generujący imponującą moc ssania 18 500 Pa. To właśnie dzięki niemu Qrevo Curv z łatwością radzi sobie z usuwaniem nawet najbardziej opornych zabrudzeń.

W połączeniu z innowacyjną szczotką główną DuoDivide, złożoną z dwóch krótkich, równoległych wałków z włosiem i spiralnymi łopatkami, robot skutecznie zbiera kurz, piasek, okruchy i sierść zwierząt z każdej powierzchni – zarówno z twardych podłóg, jak i z dywanów. Asymetryczna szczotka boczna FlexiArm Arc z wzmocnioną konstrukcją dwuzębną dociera do każdego zakamarka, zapewniając precyzyjne czyszczenie narożników i krawędzi, gdzie często gromadzi się kurz.

Qrevo Curv wyposażony jest również w system mopowania Dual Spinning z dwoma obrotowymi mopami, które dzięki prędkości do 200 obrotów na minutę usuwają nawet najbardziej oporne plamy. A 30-stopniowy przepływ wody pozwala dostosować intensywność mopowania do rodzaju podłogi i stopnia zabrudzenia, dzięki czemu możesz mieć pewność, że podłogi będą lśniące, nawet w przypadku niespodziewanej wizyty gości.

Sierść i długie włosy? To już nie problem

Właściciele zwierząt i osoby z długimi włosami wiedzą, jak uciążliwe może być czyszczenie tradycyjnego odkurzacza z zaplątanych włosów i sierści. Qrevo Curv eliminuje ten problem dzięki systemowi Dual Anti-Tangle. Szczotka główna DuoDivide oraz szczotka boczna FlexiArm Arc zapobiegają plątaniu się włosów, a ulepszone koło wielokierunkowe posiada własną szczoteczkę, która dba o jego czystość. Dzięki temu Qrevo Curv jest zawsze gotowy do pracy, a Ty nie musisz tracić czasu na żmudne czyszczenie odkurzacza.

Progi i dywany? Dla wielu robotów sprzątających to prawdziwe wyzwanie, ale Qrevo Curv niczego się nie boi! Adaptacyjne podwozie AdaptiLift z inteligentną regulacją wysokości pozwala mu na swobodne poruszanie się po różnych powierzchniach. Robot z łatwością pokonuje progi o wysokości do 4 cm, wjeżdża na dywany, a nawet unosi jedno z kół, by wydostać się z ciasnych miejsc.

Odpoczywaj, gdy sprzątanie "dzieje się" samo

Qrevo Curv to nie klasyczny robot sprzątający, w wielu sytuacjach przypomina raczej samowystarczalny sprzęt, któremu można w pełni zaufać. Wyposażony w zaawansowaną nawigację PreciSense LiDAR i technologię Reactive AI, robot rozpoznaje i omija aż 62 rodzaje przedmiotów. Ponadto samodzielnie planuje trasy sprzątania i optymalizuje swoją pracę tworząc szczegółowe mapy całego mieszkania w czasie rzeczywistym, dzięki czemu sprząta skutecznie nawet w ciemności.

Za pomocą intuicyjnej aplikacji Roborock można ustawić harmonogram sprzątania, wyznaczyć strefy zakazane, a nawet dostosować moc ssania i przepływ wody do indywidualnych potrzeb. Dodatkowo, robotem można sterować za pomocą komend głosowych (Amazon Alexa, Google Home, Siri) lub za pośrednictwem Apple Watch.

Jedno pomieszczenie albo cały dom - Roborock Qrevo Curv sobie poradzi

Po skończonej pracy, która może trwać nawet 240 minut i obejmować powierzchnię do 400 m² (podczas mopowania max. powierzchnia pracy to 320 m²), Qrevo Curv samodzielnie wraca do swojej wielofunkcyjnej stacji dokującej 3.0 – prawdziwego "centrum dowodzenia". Stacja automatycznie opróżnia pojemnik na kurz o pojemności 0.325l do worka o pojemności 2,5l, myje mopy gorącą wodą (nawet 75°C), a następnie suszy je ciepłym powietrzem (45°C).

Dzięki temu Qrevo Curv jest zawsze gotowy do akcji, a Ty praktycznie nie musisz martwić się jego konserwacją. Całkowite naładowanie robota zajmuje do 240 minut, co w połączeniu z niskim poziomem hałasu (zaledwie 55 dB) sprawia, że robot jest niemal niezauważalny. Dzięki temu można odpoczywać, pracować lub uczyć się, podczas gdy robot posprząta cały dom. To idealne rozwiązanie dla rodzin z małymi dziećmi, osób pracujących zdalnie lub po prostu dla wszystkich, którzy cenią sobie ciszę i spokój.

Roborock Qrevo Curv to inwestycja, która zwróci się w postaci czystego domu oraz większej ilości wolnego czasu. Ten inteligentny robot sprzątający to prawdziwy sprzymierzeniec w codziennej walce o porządek, który ułatwia życie i pozwoli cieszyć się chwilami relaksu w czystym i przyjaznym otoczeniu.

Materiał powstał we współpracy z marką Roborock