Premiera najnowszego POCO X7. Wszystko, co wiemy na temat nowego smartfona

POCO X7, czyli definicja słów „więcej za mniej”

Filozofia marki POCO kryje się już w samej jej nazwie. W języku hiszpańskim to słowo znaczy po prostu „mało”, a wizją producenta jest tworzenie smartfonów, które będą kosztować mniej od konkurencji przy oferowaniu podobnych możliwości. Świeża premiera firmy-córki chińskiego giganta Xiaomi zdecydowanie to potwierdza. POCO X7 oraz najnowszy POCO X7 PRO to dowody na to, że firma mimo upływu lat nadal stara się podążać raz obraną drogą.

Imponująca wydajność, wytrzymały akumulator i intuicyjny projekt za rozsądną kwotę – tak można opisać wspomnianą serię X7. Dlaczego jednak dokładnie te telefony mogą być hitem 2025 r. i czym są w stanie zaskoczyć zarówno konkurencję, jak i zaintrygowanych klientów?

Moc zaklęta w wydajnym procesorze

Sercem każdego telefonu jest procesor – od jego możliwości zależy, chociażby szybkość działania, wydajność w grach czy obsługa wielu zadań jednocześnie. POCO X7 nie musi obawiać się żadnego wyzwania dzięki mocnemu, ośmiordzeniowemu modelowi MediaTek Dimensity 7300-Ultra. Względem poprzedniej generacji serii X ogólna wydajność smartfona zwiększyła się tym samym o 12%.

Płynność działania nie wiąże się jednak jedynie z samym procesorem. Wyjątkowym rozwiązaniem jest dynamiczne rozszerzanie pamięci RAM. Domyślnie POCO X7 może pochwalić się 8 GB lub 12 GB pamięci operacyjnej w zależności od wersji. Uruchomienie trybu dynamicznego pozwala jednak nawet na jej tymczasowe podwojenie dzięki użyczeniu wolnej przestrzeni z pamięci masowej – tej, na której zapisujesz swoje pliki. W momentach zwiększonego obciążenia pozwala to na płynne zarządzanie wieloma otwartymi aplikacjami.

Duża bateria gotowa na duże wyzwania

Akumulator w POCO X7 może pochwalić się sporą pojemnością 5110 mAh, co według informacji samego producenta ma pozwalać na nawet 15 godzin ciągłego użytkowania. Marka zadbała również o drobny, lecz często pomijany szczegół – zwiększoną odporność baterii na niskie temperatury. Dzięki temu nie będziesz musiał mierzyć się z sytuacją, kiedy zimą stan baterii maleje w o wiele szybszym tempie.

Samo ładowanie telefonu również jest komfortowe i sprawne. Tryb turbo odblokowuje opcję, dzięki której już w 52 minuty możesz cieszyć się pełnym akumulatorem. Wszystko to dzięki mocy sięgającej 45 W.

Wytrzymałość i świetny design mogą iść ze sobą w parze

POCO X7 wyróżnia się świetnym wyglądem zewnętrznym, który może wywrzeć wrażenie nawet na wyjątkowo wybrednych osobach. Zmyślnie wkomponowane aparaty, różnorodne warianty kolorystyczne i zastosowanie wysokiej jakości materiałów nadają temu modelowi sznyt rodem z klasy premium. Barwne pasy po bokach nadają designowi dodatkowej dynamiki. Uwagę zwraca też zaokrąglony na brzegach wyświetlacz, co zwiększa optycznie przestrzeń roboczą i sam komfort użytkowania, umożliwiając implementację dodatkowych funkcji.

Wspomniany ekran cechuje się kapitalnym kontrastem i głębią kolorów dzięki technologii Retina. Jest on osłaniany przez wytrzymałe szkło Gorilla Glass Victus 2, które świetnie chroni przed upadkami oraz porysowaniami. Certyfikat IP68 oznacza natomiast, że POCO X7 nie musi obawiać się pyłu, a wrażenia nie zrobi na nim nawet zanurzenie w wodzie na głębokości 1,5 metra przez pół godziny!

Zobacz więcej dzięki rozbudowanym kamerom

System aparatów w POCO X7 wykorzystuje trzy obiektywy – aparat główny 50 Mpix, aparat ultraszerokokątny 8 Mpix oraz aparat makro 2 Mpix. Taki zestaw pozwala uzyskać ci niesamowitą swobodę robienia zdjęć. Dzięki dodatkowym funkcjom, na czele ze stabilizacją obrazu, możesz wykonywać panoramiczne ujęcia, łapać dynamiczne chwile w centrum miasta, zbliżyć się do mikroświata przyrody czy wykonywać świetne portrety. Nagrywanie samego siebie lub robienie selfie również wchodzi w grę dzięki aparatowi przedniemu o rozdzielczości 20 Mpix.

Poznaj także POCO X7 PRO – dla osób szukających czegoś więcej

POCO X7 wydaje się godnym rozważenia kompromisem pomiędzy ceną a wydajnością. Jeśli jednak wymagasz od swojego telefonu jeszcze większej mocy i dodatkowych funkcji, warto sprawdzić wersję PRO, dostępną na przykład na stronie https://www.euro.com.pl/telefony-komorkowe/poco-x7-pro-5g-12-512gb-6-67-120hz-50mpix-czarny.bhtml. Jedna rzecz nie ulega jednak zmianie – za przystępną kwotę możesz wejść w posiadanie naprawdę dobrego sprzętu.