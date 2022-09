Google Pixel 7, Pixel 7 Pro i Pixel Watch zadebiutują 6 października

MadeByGoogle - zaznaczcie w kalendarzach

Gdy podczas Google I/O na scenie pojawiły się zapowiedzi smartfonów Pixel 7 i Pixel 7 Pro byliśmy nieco skonsternowani. Nic nie zapowiadało tego aby Google miało pokazać jakiś sprzęt podczas wydarzenia dla programistów. Okazuje się jednak, że gigant zamierzał podgrzewać atmosferę przed premierą, która tradycyjnie będzie miała miejsce jesienią. Dokładnie mowa o 6 października 2022 roku o godz. 16:00 czasu polskiego. Konferencja MadeByGoogle została zapowiedziana na miesiąc wcześniej i dzień przed podobną konferencją Apple. To dzisiaj w Cupertino odbędzie się premiera iPhone'a 14 i 14 Pro, a także pewnie kilku innych produktów.

Nie jest wykluczone, że Google również szykuje dla nas jakąś niespodziankę. Na krótkim wideo promocyjnym widać jakie produkty zostaną zaprezentowane podczas tego wydarzenia. Na pewno będą to smartfony Pixel 7 i Pixel 7 Pro, a także bardzo oczekiwany zegarek - Pixel Watch. W urywkach widzimy też nowe słuchawki Pixel Buds Pro. Firma zapewne skupi się na nowych możliwościach swojego sprzętu, ale po prawdzie to co najważniejsze, czyli jego wygląd, zdradziła już kilka miesięcy temu. Z tego powodu nasze zainteresowanie nowymi smartfonami Google jest nieco mniejsze niż dotychczas, ale cały czas mam nadzieję, że Google potrafi zaskoczyć. Byłoby na przykład miło, gdyby okazało się, że Pixel 7 będzie oficjalnie dostępny w Polsce. Wszyscy się chyba zgadzamy z tym, że najwyższa pora aby uzyskać pełnię możliwości tego smartfona również na naszym rynku. Jeśli tak się nie stanie, to obawiam się, że coraz więcej osób będzie spoglądać przyjaźniej w kierunku iPhone'a, nawet jeśli do tej pory obcowali tylko z Androidem. Trzymamy zatem kciuki!