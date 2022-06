Pixel 6a będzie miał szybszy czytnik linii papilarnych. A co z face unlock?

Pixel 6a czyli klasa średnia urządzeń Google ma trafić do sprzedaży 28 lipca. Już teraz problemów z tym telefonem jest jednak kilka.

Średniak dość średni…

Pierwszy, dla nas najważniejszy, jest taki, że Pixele nie są oficjalnie dostępne w Polsce. Przez co, nawet jeśli kupimy flagowy model 6 Pro czy 6 np. przez Amazon albo w jakikolwiek inny sposób – i tak nie będziemy mieć ani 5G, ani VoWiFi, ani VoLTE .

Drugi, dla mnie dość zabawny polega na tym, że choć smartfon nie miał jeszcze premiery, to już można go było kupić. Jak to możliwe? Pisał o tym w tym wpisie Piotr Kurek.

Generalnie urządzenie to średnia półka – odpowiedź iPhone SE 2022, Samsunga Galaxy A53 czy moto g200. Smartfon będzie kompaktowy – bo przekątna ekranu OLED wyniesie 6.1 cala – jak na dzisiejsze czasy to prawdziwy maluch. Napędzać go będzie Google Tensor – identyczny jak w modelach 6 i 6 Pro, ma mieć głośniki stereo, spełnia normę IP 68 a bateria ma 4410 mAh. Tyle, że szybkie (tak przynajmniej mówi o nim producent) ładowanie to jedynie 18W. Do tego maksymalne odświeżanie ekranu wynosi 60 Hz…

A ponieważ smartfon wycieka na lewo i prawo – wpadł też w ręce malezyjskiego YouTubera Fazli Halima, który oczywiście zrobił jego recenzję.

Jednym z ciekawszych wątków jest czytnik linii papilarnych. Jego działanie jest ponoć prawdziwą zmorą użytkowników modeli 6 i 6 Pro, choć Google w aktualizacjach miał go usprawnić.

…za to czytnik już OK

Oczywiście jedną z pierwszych rzeczy jaką zrobił Halim, było sprawdzenie, jak w 6a sprawuje się czytnik. Wyniki jego testów są dość zaskakujące. Okazuję się bowiem, co widać na filmie w 4 min. 45 sec., że telefon działa w tym względzie idealnie. Porównanie z 6 Pro wygląda dla flagowca wręcz fatalnie.

Bardzo mnie to cieszy, ale ja mam z tym urządzeniem, zresztą tak samo jak z pozostałymi 6-kami inny problem. Który skutecznie zniechęca mnie do zakupu któregokolwiek z nich. To brak możliwości odblokowania ich twarzą.

Google w tej sprawie miota się od ściany do ściany. Bo modele z serii 4 można z kolei odblokować… tylko twarzą. A nie ma w nich czytników.

A nie można zastosować obu metod?

Zupełnie nie rozumiem, dlaczego firma nie może połączyć tych rozwiązań. Podczas pandemii i obowiązkowego noszenia maseczek brak czytnika w moich 4-kach był bardzo denerwujący i wtedy czytnik sprawdzałby się idealnie. Z drugiej strony – „face unlock” jest na co dzień bardzo wygodne.

Dlaczego Google nie zdecyduje się na danie użytkownikom wyboru? Czy koniecznie musi być jak Apple? Wg. najnowszych raportów w becie Androida 13 jest opcja wybrania odblokowania twarzą dla modelu 6 Pro, ale nie jest ona aktywna. Istnieje więc nadzieja na to, że Google zlituje się nad właścicielami tego modelu którzy mordują się z czytnikiem. Co ciekawe, w becie zwykłej 6-ki takiej opcji brak. Także model 6a który widzimy na filmie Fazli Halima nie ma face unlock. Dobrze więc, że przynajmniej czytnik działa już tak, jak należy.