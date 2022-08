Telewizory i rozwiązania audio. Premiera nowych produktów Philips

Wzrost biznesu TP Vision wynika przede wszystkim z rosnącej sprzedaży telewizorów Philips OLED i Ambilight oraz produktów audio (Philips Sound), zarówno w segmencie premium, jak i średnim. I mimo problemów z kryzysem gospodarczym firma nie zamierza spoczywać na laurach i zapowiada nowości, które w sprzedaży pojawią się już niebawem.

Wszyscy żyjemy w bardzo trudnych czasach, ale w takich chwilach dobrze jest wiedzieć, że możemy liczyć na wyjątkowe wsparcie naszych klientów, partnerów i dystrybutorów. Doświadczenia konsumenckie, które jesteśmy w stanie dostarczyć za pośrednictwem naszych wielokrotnie nagradzanych produktów, wydają się bardzo dobrze rezonować na rynku, co pozwala nam zapewnić konsekwentny dwucyfrowy wzrost w OLED TV i segmencie audio.

- mówi Kostas Vouzas podczas konferencji.

Co więc dziś pokazano? To przede wszystkim telewizory OLED wyposażone w usprawnioną technologię Ambilight. Czterostronny Ambilight Next Generation wykorzystuje pojedyncze sterowniki dla każdej diody oferując jeszcze lepsze wrażenia wzrokowe dostarczane przez światło wokół telewizora. Dzieki temu rozwiązaniu Ambilight oferować będzie szerszą gamę barw, a tym samym precyzyjniej dopasowywać podświetlenie do kolorów obrazu prezentowanego na ekranie. Telewizorem wykorzystujących Ambilight Next Generation będzie OLED+ 937 dostępny w wersjach 65 i 77-calowych. To flagowy model telewizora oferujący najwyższą jakość obrazu i dźwięku. Łączy ulepszony procesor obrazu Philips P5 szóstej generacji z najnowszym panelem OLED EX wyposażonym w specjalną funkcję rozpraszania ciepła, dzięki czemu telewizor zapewnia maksymalną jasność na poziomie 1300 nitów.

Nowe Telewizory Philips z jeszcze lepszym Ambilight

Do tego funkcja Advanced HDR, system dźwiękowy 5.1.2, za który odpowiada Bowers & Wilkins. To także rozwiązania dedykowane graczom: funkcje G-sync i Free-sync Premium, specjalny pasek umożliwiający łatwą konfigurację ustawień gier oraz nowa funkcja VRR Shadow Enhancer stworzona w celu optymalizacji wydajności gier w stosunku do częstotliwości odświeżania panelu. Jednak to OLED+ 907 dostępny w rozmiarach 48, 55 i 65 cali ma być opcją idealną dla graczy. Oferuje m.in. pasek umożliwiający łatwą konfigurację ustawień gier oraz funkcje G-sync i Free-sync Premium, zapewniając odtwarzanie 4K 120Hz VRR w pełnej rozdzielczości w trybie monitora. Model ten oferuje również Ambilight Next Generation, system audio 3.1 o mocy 80 W od Bowers & Wilkins oraz system operacyjny Android TV w wersji 11.

Nowością jest też telewizor PML9507 dostępny w wersji 55 cali, który dołącza do swoich większych braci (65 i 75). Obraz wysokiej jakości ma być zapewniony przez procesor obrazu Philips P5 AI szóstej generacji wspierany sztuczną inteligencją oraz panel VA charakteryzujący się odświeżaniem 120 Hz i maksymalną jasnością wynoszącą 1500 nitów. Całość pracuje na dostosowanym systemie operacyjnym Android TV w wersji 11.

Wszechstronne urządzenia audio Philips Fidelio

Oprócz telewizorów, TP Vision skupiło dziś swoją uwagę na segmencie audio. W głównej mierze na zestawie audio składającym się Philips Fidelio FB1, subwoofer Philips Fidelio FW1 oraz nowości - głośnika satelitarnego Philips Fidelio FS1. Wszystkie urządzenia charakteryzują się wysokiej jakości dźwiękiem, wykorzystaniem jakościowych materiałów oraz minimalistycznym i eleganckim designem.

Dodatkowo sprzęty dają elastyczność w konfiguracji i rozbudowie kina domowego dzięki łatwej instalacji kolejnych urządzeń. Ciekawe prezentuje się głośnik Fidelio FS1 wyposażony w podświetlenie LED, które można zsynchronizować z systemem Ambilight w telewizorach Philips. W sprzedaży będą też dostępne cztery nowe sounbary: Philips B8907 (720 W), Philips B8507 (600 W), Philips B7807 (620 W) i Philips B7207 (520 W). Każdy oferujący różne rozwiązania i znajdujący zastosowanie w innych warunkach. Pojawią się one w sprzedaży już październiku.

Niebawem w sprzedaży pojawią się też nowe słuchawki przygotowane z myślą o sportowcach. Philips A7607 to pierwszy otwarty model słuchawek firmy, który posiada wbudowany mikrofon wykorzystujący przewodnictwo kostne. Słuchawki są odporne na kurz i wodę (stopień ochrony IP66), na jednym ładowaniu działają przez 9 godzin, a zaledwie 15-minutowe podładowanie poprzez odporny na wilgoć port magnetyczny pozwala cieszyć się dodatkową godziną muzyki.