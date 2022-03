Philips Dual Scan - oczyszczacz który nie przepuści najmniejszym pyłkom

Polska na arenie europejskiej może "pochwalić" się wręcz fatalną jakością powietrza. Pyły, mikrocząsteczki i smog - to elementy którymi oddychamy na co dzień. Niestety, zanieczyszczenia w powietrzu mogą znacznie osłabić nasz organizm, prowadzić do infekcji i chorób. Oczywiście, najlepszym rozwiązaniem w takim wypadku byłoby polepszenie jakości powietrza. Na to jednak raczej się nie zanosi. Czy to oznacza, że osoby, które chcą dbać o swoje zdrowie są pozostawione w tym temacie samym sobie? Nic z tych rzeczy. Na rynku istnieją bowiem przedsiębiorstwa, które są w stanie pomóc nam w tej nierównej walce. Jedną z takich firm jest Phillips i jego oczyszczacz powietrza Dual Scan.

Philips Dual Scan - cichy, energooszczędny, skuteczny

Dual Scan to nowy model marki, który skupia się na łączeniu cichej i energooszczędnej pracy z niesamowitą skutecznością. Jeżeli chodzi o jego filtr, to jest on w stanie zatrzymać nawet najmniejsze wirusy i bakterie, ponieważ jego filtr jest w stanie wyłowić z powietrza cząsteczki do 100 razy mniejsze niż standardowe filtry HEPA. Oprócz tego, urządzenie posiada wiele wbudowanych trybów, pozwalających mu działać przez cały dzień i całą noc. Dual Scan jest zaprojektowany do takiej pracy, ponieważ w trybie nocnym nie jest głośniejszy od szeptu (18 db) a koszt pracy w takim trybie przez 8 godzin to zaledwie... dwa grosze.

Dodatkowo, urządzeniem można sterować z poziomu aplikacji, dzięki której możemy zlecić oczyszczanie na przykład w momencie w którym wyjdziemy z pracy, by cieszyć się czystym powietrzem przy wejściu do domu. Jakie jeszcze cechy posiada oczyszczacz powietrza Dual Scan? O tym przekonacie się z filmu wideo, który znajduje się już na kanale.

-

Materiał powstał we współpracy z marką Philips.