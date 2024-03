Premiera GTA VI opóźniona. Na grę zaczekamy znacznie dłużej

Grand Theft Auto VI to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier wszech czasów. Rockstar Games wielokrotnie udowodnili już, że doskonale wiedzą co robią — i że rozmach który serwują w swoich produkcjach jest czymś wyjątkowym na skalę światowa.

Przy okazji pierwszych oficjalnych zapowiedzi GTA VI mówiło się, że tytuł trafi do graczy wiosną przyszłego roku. I jeżeli już zaczęliście odliczanie, to... nie mam dobrych wiadomości. bo jak wynika z najnowszych informacji podanych przez redakcję Kotaku, na grę mamy zaczekać znacznie dłużej.

Premiera GTA VI dopiero w 2026 roku. Prace nad grą mają potrwać rok dłużej niż zakładano

Jak wynika z informacji do których dotarł serwis bazując na wieściach od ludzi śledzących produkcję, produkcja GTA VI obecnie się opóźnia — i twórcy nie wyrabiają się z własnym kalendarzem. Tym samym pojawiły się poważne obawy, że gra nie zadebiutuje — jak oczekują gracze — wiosną przyszłego roku, a później. Wspomina się o przyszłorocznej jesieni (co ma dużo sensu, jako że to najgorętszy okres w branży — i największe szaleństwo zakupowe), a nawet wiośnie 2026.

Póki co jednak warto przyjmować wszystkie te informacje z dystansem. To nic oficjalnego. Z drugiej jednak strony — Rockstar Games są wyjątkowym studiem, które może pozwolić sobie na znacznie więcej niż konkurencja. Dlatego też przy okazji ich premier regularnie byliśmy świadkami odwlekania daty premiery o kilka, kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt miesięcy. Patrząc na rozmach tego projektu, raczej nikt nie będzie specjalnie zaskoczony. A przecież hype na grę jest przeogromny — po publikacji trailera w ciągu doby obejrzano go 85 milionów (!) razy, co pozwoliło ustanowić nowy rekord na platformie.