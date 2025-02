Premiera GTA VI coraz bliżej. Co o niej wiemy?

GTA VI jest zdecydowanie najbardziej oczekiwaną grą ostatnich lat. Nie boję się stwierdzić, że dekady. Ostatnia odsłona serii zadebiutowała na rynku w 2013 roku i rozeszła się w ponad 200 mln sprzedanych egzemplarzy na trzech generacjach konsol oraz komputerach PC, co przyniosło ogromne przychody dla studia i wydawcy. Lata oczekiwania na kontynuacje to także wyśrubowane do granic możliwości oczekiwania graczy. Poprzeczka została postawiona bardzo wysoko, a jej przeskoczenie może okazać się naprawdę trudne, a niektórzy twierdzą, że niemożliwe.

Reklama

Wiele się mówi o tym, że GTA VI powstaje w bólach i możemy spodziewać się opóźnień – nawet takich, przez które premiera może zostać przesunięta na 2026 rok. Takie informacje pojawiły się już w zeszłym roku, gdy jeden z serwisów poświęconych serii Grand Theft Auto powołał się na anonimowych pracowników Rockstar Games wskazujących na opóźnienia. Te informacje znalazły jednak zaprzeczenie – najpierw w postaci komentarza jednego z ważniejszych dla branży gier dziennikarzy, później w osobie szefa firmy odpowiadającej za wydawanie tytułów Rockstar. Chodzi o Take Two, które uspokoiło graczy, że prace nad GTA VI postępują zgodnie z planem i wszystko zmierza ku końcowi.

Kalendarz wydawniczy dla GTA VI nie uległ zmianie i gra do sprzedaży trafi jesienią przyszłego roku. Zapewnienia te padły wczoraj podczas podsumowania kwartalnego Take Two. Choć konkretnych dat nie podano, przekaz ten powinien załagodzić nastroje. Niestety, informacja potwierdzająca "okienko wydawnicze", była jedyną wzmianką na temat GTA VI w ramach spotkania z inwestorami. A szkoda, bo fani wciąż czekają na najdrobniejsze szczegółowy związane z grą.

GTA VI bez opóźnień? Premiera coraz bliżej

Ważne pytanie wciąż pozostaje bez odpowiedzi – co z kampanią marketingową i kiedy możemy spodziewać się jakichkolwiek konkretów na temat samej gry? Mamy wyłącznie jeden trailer i mnóstwo plotek i przecieków, które do tej pory nie zostały w żaden oficjalny potwierdzone, czy zdementowane. Na ten moment pozostajemy w domysłach, a gracze przebierają nogami, czekając na najdrobniejszą informację od Rockstar Games. A dyskusja na temat GTA VI ni cichnie. I być może to świadomy krok studia i wydawcy – w końcu nie muszą robić nic, a szum wokół najbardziej wyczekiwanej gry ostatniej dekady nie cichnie. Kiedyś jednak Rockstar będzie musiało zabrać głos i wyłożyć wszystkie karty na stół. Oby stało się to szybciej niż później.

Wszystko o GTA VI. To tu znajdziecie najważniejsze informacje

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Czekacie? Nie da się ukryć, że przed Rockstar Games ogromne wyzwanie i sprostanie wyśrubowanym do granic możliwości oczekiwaniom graczy może być bardzo trudne. Patrząc jednak na to, że kolejne odsłony serii, za które odpowiada studio (zarówno GTA, jak i Red Dead Redemption), można podejrzewać, że "szóstka" przejdzie do historii. Pytanie tylko, czy jako spełnienie marzeń fanów, czy jako jedno z większych rozczarowań ostatnich lat. Co by nie mówić, gra i tak sprzeda się fantastycznie.