To może być najlepsza gra na dwie osoby. Oto Split Fiction od twórców It Takes Two

It Takes Two to bez wątpienia jedna z najlepszych gier do wspólnej zabawy na jednym ekranie z rodzeństwem, partnerem czy znajomym. Chwytająca za serce historia o rodzicach zamienionych w szmaciane laleczki na dobre zapisała się w kanonie tytułów kooperacyjnych, choć prawdę mówiąc, nie jest to wielki wyczyn, bo takich gier jest jak na lekarstwo. Dlatego też niezwykle cieszy nadchodząca premiera nowego dzieła twórców It Takes Two, czyli Split Fiction – wiemy już, jak będzie wyglądała rozgrywka.

Między fantasy a science fiction

Split Fition to futurystyczna przygoda dwóch pisarek – Mio i Zoe – specjalizujących się w fantasy i science fiction. Bohaterki zostają nieoczekiwanie wrzucone w wir własnych historii, po podłączeniu do maszyny wykradającej pomysły.

Daj się ponieść niewiarygodnym wrażeniom i zanurz się w różnorodnych światach Split Fiction – przełamującej granice kooperacyjnej gry przygodowej spod ręki twórców It Takes Two – Electronic Arts

Gra jest tworzona przez Hazelight we współpracy z Electronic Arts – twórcy podzieli się dziś oficjalnym fragmentem rozgrywki.

Jak widzicie na powyższym wideo, Split Fition to gra z pogranicza dwóch gatunków, pełna dynamicznej akcji i zadań, wymagających współpracy między graczami. Każdy ze światów będzie cechować się innymi mechanikami rozgrywki – bohaterki czasem będą musiały zamieniać się w fantastyczne stwory w sekwencjach akcji, obserwowanych z perspektywy trzeciej osoby, a czasem przemierzać dwuwymiarowe lokacje rodem z klasycznych platformówek. Zapowiada się więc kawał rozbudowanej i wciągającej gry, która może strącić It Takes Two z tronu. Premiera Split Fiction już 6 marca.