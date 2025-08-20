Premiera Google Pixel 10/Pro/Pro XL. Znamy specyfikację i ceny

Za niespełna godzinę Google oficjalnie zaprezentuje swoją dziesiątą generację smartfonów: Pixel 10, Pixel 10 Pro oraz Pixel 10 Pro XL. My zaś już teraz mamy dla was wszystkie istotne informacje.

Nowa seria to tylko delikatnie odświeżony wygląd, ale za to sporo ulepszeń sprzętowych pojawiło się w środku obudowy. Przede wszystkim mowa tu o procesorze Tensor G5, który ma być sporym krokiem naprzód w dziedzinie mobilnej sztucznej inteligencji i nowym modelu Gemini Nano. Ponadto mamy spore zmiany po stronie aparatów, szczególnie w bazowym modelu, ładowanie bezprzewodowe w standardzie Qi2 oraz jeszcze jaśniejsze wyświetlacze.

Oto Pixel 10

Telefony z serii Pixel 10 łączą w sobie elegancję i wytrzymałość. Charakterystyczna wyspa z aparatami została udoskonalona, a cała konstrukcja wykonana jest z materiałów o wyższej wytrzymałości na zarysowania, w tym aluminium klasy kosmicznej i szkło Corning Gorilla Glass Victus 2. Urządzenia posiadają stopień ochrony IP68, co zapewnia odporność na wodę i pył. Wraz z nowym sprzętem debiutuje też Material 3 Expressive – odświeżony interfejs użytkownika, który oferuje większą personalizację i płynność działania dzięki dynamicznym animacjom.

Ciekawą nowością we wszystkich modelach jest Pixelsnap – nowa technologia magnetyczna, która umożliwia bezproblemowe podłączanie akcesoriów, takich jak bezprzewodowe ładowarki Qi2 (o mocy do 25W), stojaki, uchwyty pierścieniowe czy portfele. Google podkreśla również swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, wykorzystując w produkcji najwięcej materiałów z recyklingu w historii Pixela. Jak zawsze użytkownicy mogą też liczyć na długoterminowe wsparcie – 7 lat aktualizacji systemu operacyjnego, zabezpieczeń oraz nowych funkcji w ramach pakietu Pixel Drop.

Największym przełomem w serii Pixel 10 jest jednak zastosowanie zupełnie nowego, autorskiego procesora Google Tensor G5. To układ scalony zaprojektowany specjalnie z myślą o erze Gemini, który oferuje znaczący wzrost wydajności układu TPU (nawet o 60%) oraz CPU (średnio o 34% w porównaniu do poprzedniej generacji). Dzięki tej mocy, AI od Google staje się jeszcze bardziej pomocna w codziennych zadaniach. Asystent Gemini potrafi teraz łączyć się z innymi aplikacjami, na przykład wyszukać restauracje w Mapach Google i wysłać listę na czacie grupowym, a następnie dodać rezerwację do kalendarza. Nowością jest także Gemini Live, które pozwala na prowadzenie swobodnych rozmów z AI bez użycia rąk, a nawet na analizowanie obrazu z aparatu w czasie rzeczywistym.

Aby w pełni wykorzystać te możliwości posiadacze modeli Pixel 10 Pro i Pro XL otrzymają dodatkowo roczną subskrypcję pakietu Google AI Pro, która zapewnia priorytetowy dostęp do Gemini Pro, narzędzia NotebookLM oraz integracji AI z aplikacjami takimi jak Gmail czy Dokumenty.

Aparat pomoże Ci zrobić zdjęcie

Smartfony Pixel od zawsze słyną z doskonałych aparatów, a seria 10 podnosi poprzeczkę jeszcze wyżej dzięki integracji z AI. Ciekawie zapowiada się fotoasystent, funkcja ta wykorzystuje wbudowane modele Gemini do analizy otoczenia i sugerowania najlepszych ujęć, oświetlenia, a nawet trybu aparatu. Pixel potrafi też automatycznie wyszukać podobne zdjęcia i łączyć je w jedno, na którym każda osoba wygląda świetnie. Dzięki układowi Tensor G5, modele Pro oferują nawet 100-krotne powiększenie, inteligentnie odzyskując i ulepszając szczegóły na zdjęciach. W bazowym Pixelu 10 mamy teraz 3 obiektywy, główny ma 48 Mpix i tryb macro, szerokokątny oferuje 12 Mpix, a nowy obiektyw telephoto ma 10,8 Mpix i oferuje 5x zoom optyczny, który dzięki funkcji Super Res Zoom rośnie do 20x. W przypadku modeli Pro mamy główny sensor o rozdzielczości 50 Mpix z poprawioną stabilizacją, szerokokątny obiektyw 48 Mpix oraz telephoto z sensorem 48 Mpix i zoomem sięgającym nawet 100x dzięki technologii Pro Res Zoom.

Pixel 10 - jeszcze lepsza specyfikacja

Pixel 10 to propozycja dla tych, którzy szukają zaawansowanych funkcji w bardziej kompaktowej formie. Wyposażony jest w 12 GB pamięci RAM, a jego konstrukcja z satynową metalową ramką jest dwa razy trwalsza niż w przypadku Pixela 8. Wyświetlacz Actua o przekątnej 6,3 cala osiąga jasność szczytową 3000 nitów, a bateria o pojemności 4970 mAh) wystarcza na ponad 24 godziny pracy i ładuje się do 55% w około 30 minut (max. 30 W). Dostępne jest też ładowanie bezprzewodowe Qi2 z mocą 15 W. Dostępne kolory to obsydian, jasnoliliowy, indygo i limonkowy.

Modele Pro to natomiast szczyt możliwości Google. Wyposażone w układ Tensor G5 i aż 16 GB pamięci RAM, zapewniają najwyższą wydajność. Dostępne są w dwóch rozmiarach: 6,3 cala (Pixel 10 Pro) i 6,8 cala (Pixel 10 Pro XL). Ich wyświetlacz Super Actua jest najjaśniejszy w historii serii, osiągając 3300 nitów. Baterie w obu modelach Pro wytrzymują ponad 24 godziny pracy i obsługują szybkie ładowanie (odpowiednio 30 i 45 W). Model Pro XL dodatkowo wspiera ładowanie bezprzewodowe Qi2 z mocą 25 W. Paleta kolorów obejmuje obsydian, porcelanę oraz nowe odcienie: księżycowy szary i jadeitowy.

Pixel 10 - ceny i dostępność

Ceny nowych smartfonów zaczynają się od 3949 złotych za model Pixel 10 w wersji 128 GB. Dopłata do wersji 256 GB z pamięcią UFS 4.0 to dodatkowe 450 złotych. Za Pixela 10 Pro 128 GB trzeba natomiast zapłacić 4849 złotych. Za dodatkowe 128 GB pamięci dopłacimy 400 złotych, a jeśli chcecie mieć 512 GB to trzeba już liczyć się z wydatkiem rzędu 5849 złotych. Najtańszy Pixel 10 Pro XL dostępny jest od wersji 256 GB i kosztuje 5699 złotych. Wersja 512 GB kosztuje 6299 złotych, a model 1 TB to wydatek rzędu 7399 złotych. Przedsprzedaż trwa od dzisiaj, a pierwsi klienci powinni dostać swoje smartfony 29 sierpnia.