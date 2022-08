Nowy sezon angielskiej ekstraklasy wzbudza wśród polskich kibiców ogromne emocje i to nie tylko z powodów sportowych. Od tego sezonu prawa do transmisji posiada działający od roku w Polsce Viaplay, który przez pierwsze 12 miesięcy kusił widzów m. in. rozgrywkami niemieckiej Bundesligi z Robertem Lewandowskim w składzie Bayernu Monachium. Było jednak jasne, że na największe sportowe emocje jeszcze przyjdzie czas, bo w późniejszym czasie dowiedzieliśmy, że Viaplay zdobyło prawa do Premier League i Formuły 1. Na tę drugą dyscyplinę jeszcze przyjdzie czas, ale nowe rozgrywki na Wyspach ruszają już jutro, a Viaplay dość późno informowało swoich planach transmisji i współpracy z CANAL+.

Wszystkie mecze Premier League na Viaplay oraz w CANAL+

Zwlekanie z ogłoszeniem wszystkich informacji było jasnym sygnałem, że nadawcy cały czas rozmawiają i można śmiało zakładać, że nawet ustalone obecnie plany działań nie są ostateczne w kontekście całego sezonu. Viaplay informuje wprost, że wszystkie mecze każdej kolejki będzie można zobaczyć u nich na platformie, a wedle wcześniejszych doniesień CANAL+ miał mieć możliwość transmisji dwóch spotkań na kolejkę.

Sytuacja się jednak nieco zmieniła, ponieważ najnowsze ustalenia zakładają pokazywanie wszystkich meczy każdej kolejki w okresie sierpień - wrzesień także na kanałach CANAL+ dla abonentów telewizji satelitarnej. Oznacza to, że widzowie posiadający umowę z CANAL+ będą mogli zobaczyć wszystkie mecze we wspomnianym okresie korzystając z dekoderów 4K UltraBox+ oraz w serwisie CANAL+ Online. Wszystkie relacje będą realizowane przez Viaplay.

Użytkownicy CANAL+ Online muszą wykupić Viaplay

Jeśli jednak jesteście użytkownikami CANAL+ Online poprzez subskrypcję online, to te transmisje nie będą dla Was dostępne i jedynym wyjściem będzie wykupienie dostępu do Viaplay, którego cena miesięcznego abonamentu wynosi aktualnie 34 złote miesięcznie.

Naszą ambicją jest bycie największym agregatorem treści. Po Netflix, HBO, BBC, Playerze dajemy naszym Klientom satelitarnym możliwość korzystania również z oferty Viaplay. Tym samym budujemy najbardziej kompleksową ofertę na rynku. - Edyta Sadowska, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalna CANAL+ Polska Chcemy, żeby jak najwięcej widzów mogło korzystać z naszej oferty. Dołączając nasze usługi do CANAL+ poszerzamy rynek naszych odbiorców. - Kim Poder, Chief Commercial Officer w Viaplay Group

Dla abonentów CANAL+ platforma szykuje nową ofertę, która ma pojawić się we wrześniu, gdy zbliżać się będzie zakończenie okienka we współpracy z Viaplay. Wtedy klienci CANAL+ będą mogli wykupić dostęp do Viaplay z pełną ofertą usługi, ale nie wiemy, czy pojawią się dla nich jakiekolwiek dodatkowe korzyści - np. niższa opłata comiesięczna lub darmowy okres (2 lub 3 miesiące, jak to bywało w przypadku innych ofert).

Pierwsza kolejka Premier League w Viaplay i CANAL+

Viaplay i CANAL+ zaprezentowały już ramówki na nadchodzący weekend, dzięki czemu wiemy, o której godzinie i na jakich kanałach będzie można zobaczyć najbliższe spotkania Premier League.