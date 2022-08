To nie jest dokument, pomnik czy gloryfikacja. To wypełniona prawdą, emocjami i charakterystycznym humorem wartka opowieść o sobie samym, odkrywająca kulisy życia i kariery najbardziej kontrowersyjnego reżysera – Patryka Vegi. Tak brzmi początek opisu nadchodzącego filmu o twórcy takich hitów, jak kinowe odsłony "Pitbulla", "Botoks" czy "Kobiety mafii". Vega zapowiadał, że ma kończyć z polskojęzycznym kinem, że wyniesie się ze swoimi projektami za granicę i skończy z typowo widowiskowym kinem akcji, ale nie sądzę, by zwiastun poniżej był dowodem na realizację tych deklaracji.

Obsada filmu Niewidzialna wojna

Reżyserowi ponownie udało się zebrać bardzo ciekawą obsadę, wśród której znaleźli się: Rafał Zawierucha ("Pewnego razu... w Hollywood", "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje"), Anna Mucha ("Miłość, seks & pandemia", "Pitbull. Nowe porządki"), Justyna Karłowska ("Pitbull"), Ignacy Klim ("Kler", "Wołyń") Artur Dziurman("Bogowie", "Rojst"), Zbigniew Kozłowski ("Polityka", "Proceder"), Michał Karmowski ("Pętla", "Kobiety mafii 2"), Piotr Cyrwus ("Kryptonim Polska", "Sala samobójców. Hejter"), Andrzej Franczyk ("Boże Ciało", "Lincz") oraz Waldemar Maliszewski("Pętla", "Pitbull").

Niewidzialna wojna - zwiastun

Sama zapowiedź filmu jest dokładnie taka, jak się chyba wszyscy spodziewali - nie brakuje ujęć z przeróżnych okresów życia reżysera i pompatycznej narracji. O ile wcześniejsze filmy Patryka Vegi opowiadał o historiach i wydarzeniach bliskich lub ważnych dla polskiej widowni, tak nie jestem pewien czy jego własny życiorys będzie na tyle mocnym magnesem, by przyciągnąć widownię. Niektóre filmy gromadziły na sali widownię ze względu na przynależność do głośnej marki ("Pitbull"), inne zachęcały swoją prostolinijnością i kontrowersyjnością. Jak będzie tym razem? O ile zwiększy się liczba sprzedanych biletów na filmy Vegi, która teraz wynosi 40 milionów?

Premiera filmu Niewidzialna wojna 30 września w kinach.