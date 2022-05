Lepiej późno, niż wcale - CANAL+ online wprowadza 4K dla filmów i sportu

CANAL+ online pokazano nam po raz pierwszy w maju 2020 roku i już wtedy stacja posiadała w swojej bibliotece treści w 4K. Niestety, były one emitowane na kanale satelitarnym CANAL+ 4K Ultra HD oraz za pośrednictwem VOD wbudowanego w dekodery. Oczekiwaliśmy, że wsparcie dla rozdzielczości 4K na CANAL+ online pojawi się niedługo później, ale następuje to dopiero dziś, czyli dwa lata po uruchomieniu serwisu. Nie wiemy, z czego dokładnie to wynikało, ale tak jak napisałem w tytule - lepiej późno, niż wcale - bo CANAL+ ma w swoim katalogu nawet własne produkcje, które realizowano w 4K, ale niewiele osób mogło nacieszyć nimi oczy w takim formacie.

CANAL+ online wprowadza rozdzielczość 4K

Od dziś użytkownicy serwisu na wybranych urządzeniach będą mogli oglądać filmy, seriale oraz transmisje na żywo w 4K. Z tej ostatniej kategorii mowa o kanale CANAL+ 4K Ultra HD, który funkcjonuje od pewnego czasu na dekoderach 4K nadawcy, a także o kanale Eleven Sports 1 4K, który będzie dostępny bez dodatkowych opłat dla subskrybentów pakietów "Eleven Sports & Polsat Sport Premium" i Sport". W 4K transmitowane są między innymi spotkania PKO BP Ekstralasy, LaLiga oraz Formuła 1.

Wśród przykładowych tytułów, które już dziś możemy oglądać w 4K znalazły się seriale CANAL+: "Powrót", "Planeta Singli. Osiem historii", "The Office PL", "Klangor", "Król" czy "Kruk. Szepty słychać po zmroku".

Na jakich urządzeniach działa 4K na CANAL+ online

Lista wspieranych urządzeń obejmuje:

telewizory Sony (Android TV 2017 - 2021)

telewizory Samsung (Tizen 2018, 2020, 2021)

dekoder CANAL+ BOX 4K

Amazon Fire TV Cube

Amazon Fire TV 4K Stick

NVIDIA Shield TV

Na chwilę obecną nie uświadczymy CANAL+ online na smart TV od LG i już wysłaliśmy zapytanie w tej sprawie do platformy. "Na chwilę obecną nie uświadczymy CANAL+ online na smart TV od LG i już wysłaliśmy zapytanie w tej sprawie do platformy - aplikacja CANAL+ online się pojawi i będzie wspierać 4K na webOS już niedługo" - odpowiada platforma.

Jak wypada 4K na CANAL+ online?

Na moim urządzeniu z Android TV (Shield TV) aplikacja CANAL+ online oferuje już treści w 4K, więc postanowiłem sprawdzić, jak prezentują się one na większym ekranie. Szybko porównałem też je z tym, co otrzymujemy na dekoderze i na kanale CANAL+ 4K Ultra HD z satelity. Muszę przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczony jakością materiałów streamowanych online, choć nie są one kropka w kropkę równie dobre, co bardziej odporna na kompresję transmisja z dekodera. Nie spodziewałem się, że będzie inaczej i liczę, że w przyszłości nie zostaną zaniżone standardy streama w 4K.

Wielka szkoda, że CANAL+ online wprowadza 4K dopiero u schyłku okresu transmisji Premier League, bo prawa wędrują od następnego sezonu do Viaplay. Ten sam serwis przejmie prawa do transmisji Formuły 1 od 2023 roku, a jak zapewniał mnie Anders Jensen - CEO NENT (firma matka Viaplay), platforma ma wprowadzić rozdzielczość 4K na polskim rynku. Oby nastąpiło to jak najwcześniej i nie powtórzyły się okoliczności wdrożenia 4K na CANAL+ online.