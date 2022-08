Viaplay to przede wszystkim oferta dla fanów sportu. KSW, Premier League, Bundesliga i wiele więcej za 34 zł miesięcznie. Jednak od przyszłego roku za dostęp do VOD przyjdzie zapłacić dużo więcej.

Viaplay zapowiada podwyżki w swoim cenniku. Informacje te pojawiają się na stronie platformy z zakładce płatności, gdzie klienci mogą wybrać między miesięcznym, a rocznym abonamentem. Drobnym drukiem na dole strony widnieje adnotacja, że od 1 marca 2023 r. za miesięczny dostęp do VOD będzie trzeba zapłacić 55 zł. To o prawie 62% więcej niż obecnie. Miesiąc oglądania sportu, filmów, seriali oraz programów dla dzieci to teraz 34 zł. Decydując się na roczny abonament wydacie 33,25 zł/miesiąc. Obecne ceny obowiązują do 28 lutego przyszłego roku. Po tej dacie obowiązuje wyższy cennik - zarówno za miesięczny, jak i roczny dostęp.

Viaplay podnosi ceny. Za dostęp do Premier League, Formuły 1 i innych treści zapłacimy więcej

Dlaczego tak drastyczne podwyżki? Z pewnością ma to częściowy związek z rozszerzeniem oferty VOD. Od przyszłego roku polscy kibice Formuły 1 nie zobaczą już wyścigów w Eleven Sports, gdzie pokazywane były od kilku lat. Viaplay nabyło prawa transmisji wyścigów na wyłączność w Polsce na sezony 2023-2025. Platforma pokazywać będzie wszystkie wyścigi główne, kwalifikacje oraz sesje treningowe. Towarzyszyć im będą polscy komentarzy i eksperci. Przedstawiciele Viaplay podkreślają także, że niektóre transmisje dostępne będą dla widzów, którzy nie korzystają z płatnego planu. Które konkretnie? Tego nie wiadomo i trzeba uzbroić się w cierpliwość czekając na nowy sezon.

Nie da się ukryć, że za podwyżką cennika stoją też inne czynniki - w tym inflacja i rosnące ceny produktów i usług. Choć w Polsce mało która firma oferująca usługi VOD decyduje się na podniesienie cen, tak u zachodnich sąsiadów widać to jak na dłoni. W tym roku amerykański oddział Netflixa podniósł ceny wszystkich trzech planów. Na podwyżkę zdecydował się również Amazon - choć dotyczy ona całego pakietu Prime, w tym Prime Video. Viaplay jest jednym z pierwszych dostawców wideo na życzenie, który zapowiedział zmiany w cenniku. Warto jednak pamietać, że zaczną obowiązywać dopiero w przyszłym roku. Tak więc na podjęcie decyzji czy warto na przykład skorzystać z okazji i wykupić rok dostępu w starej cenie jest jeszcze trochę czasu.