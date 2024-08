Premier League już w przyszłym tygodniu – gdzie oglądać najlepszą ligę świata?

Mamy sierpień, a to oznacza, że najbardziej prestiżowa liga piłkarska wraca na ekrany. Po wakacyjnym okresie przygotowawczym drużyny angielskiej Premier League znów staną w szranki, a pierwsze spotkania, otwierające sezon 2024/2025 odbędą się już w przyszłym tygodniu. W związku z nieustannymi zawirowaniami dotyczącymi praw do emisji spotkań wyjaśniamy, gdzie oglądać rozgrywki – zarówno w TV jak i online.

Mecze Premier League u dwóch operatorów

W ubiegłych latach pierwsze dni sierpnia stały już pod znakiem pierwszej kolejki najwyższej angielskiej ligi, ale przez Euro i przesunięty okres przedsezonowy wyczekiwania przedłużyły się wyjątkowo o tydzień. Start sezonu 2024/2025 został zaplanowany na przyszły piątek (16 sierpnia), kiedy to Manchester United zmierzy się w meczu otwarcia z Fulham.

Niedawno informowaliśmy o tym, że niemiecka Bundesliga zyskała nowy dom, co jest pierwszym poważnym sygnałem osłabienia wpływów Viaplay w Europie. Szwedzki operator wciąż pozostaje jednak w grze o Premier League – i to przynajmniej do końca sezonu 2024/2025. To właśnie na Viaplay obejrzycie wszystkie kolejki angielskiej ekstraklasy, a także rozgrywki Championship – prawa do ich emisji platforma posiada aż do 2028 roku.

Nie jest to jednak jedyne legalne źródło, pozwalające na oglądanie meczów w nadchodzącym sezonie. Częściowe prawa do transmisji posiada także Canal+. Dwa wybrane mecze z każdej kolejki będą dostępne zarówno w telewizji, jak i w serwisach online francuskiej stacji. Wciąż niepewny jest jednak los Pucharu Anglii – w ubiegłym sezonie transmitował go Eleven Sports.

Warto też pamiętać o możliwości wykupienia subskrypcji bezpośrednio na platformach ulubionego klubu (LFCTV, MUTV). Co prawda nie dają one możliwości oglądania online spotkań ligowych, ale ze to skróty meczów, rozgrywki towarzyskie, pomeczowe analizy i materiały zakulisowe są tam dostępne w dużych ilościach. Wymaga to zazwyczaj opłacenia dość drogiego abonamentu, w wysokości od kilkunastu do kilkudziesięciu funtów.

